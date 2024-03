A campanha final para a Casa Branca já começou. Trump e Biden dominam primárias e ignoram Nikki Haley

Como alertava o republicano Karl Rove na Fox News na noite de terça-feira, continua a ser preciso “unir o Partido Republicano”. “Isso depende se ele pára ou não de fazer coisas como dizer que ela tem cérebro de pássaro e ameaçar banir permanentemente os que fazem donativos para a campanha dela”, avisou o estratega. Quanto mais tempo o período de campanha interna se arrastar, mais ataques continuarão a voar e mais difícil será uma possível reconciliação entre os dois candidatos (e os seus eleitorados) a tempo do dia 5 de novembro.

A campanha de Joe Biden está consciente disso e pretende explorar todas as fissuras junto dos eleitores de Haley. Eles são “possíveis de agarrar” e estão “desanimados com Trump”, alertavam à CNN fontes da campanha ao longo da noite. O Politico ilustra onde podem ser agarrados: na Carolina do Norte, por exemplo, só 21% dos que votaram em Haley dizem que vão votar no nomeado do partido a 5 de novembro, seja ele quem for; já na Virginia, metade dos que votaram em Haley aprovam a prestação de Joe Biden como Presidente.

Para Trump, quanto mais tempo passa sem uma desistência e apoio claro de Haley à sua candidatura, mais a situação se complica. Não há dúvidas sobre o seu domínio entre o eleitorado republicano neste momento; mas os poucos dentro dele que o rejeitam podem ser decisivos no confronto com Biden.

Biden e Trump partem para o ataque. E política externa torna-se arma de arremesso

As reações de Biden e Trump aos seus triunfos nesta Super Terça-Feira também deixam claro como cada um está pronto para partir para o ataque, aproveitando as respetivas plataformas para atacar repetidamente o adversário.

Em comunicado, Biden mal referiu as suas vitórias nesta noite eleitoral, aproveitando todo o texto para se focar em Trump. “Vamos voltar a permitir que Donald Trump nos arraste novamente para o caos, divisão e escuridão que definiu o seu mandato?”, questionou. Acusando o adversário de ter um plano “extremista”, Biden não poupou nas palavras: “Ele está determinado a destruir a nossa democracia e a retirar os nossos direitos fundamentais”.

Do outro lado, Trump fez exatamente o mesmo. Num discurso a partir do seu resort em Mar-o-Lago, na Florida, declarou à plateia que Biden é “o pior Presidente da História”. E, para além de se referir aos temas da inflação e da imigração que estão no topo das preocupações dos eleitores de acordo com as sondagens, cavalgou um tema que tem estado no topo da agenda mediática; a política externa.