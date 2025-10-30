"A complexidade de um homem que queria a mudança": a vida e o legado político de Francisco Sá Carneiro em exposição

De documentos inéditos a objetos pessoais e confidenciais, passando por curiosidades como a tentativa de integrar a Internacional Socialista, o nome do partido original ou a inspiração no modelo do alemão SPD, a exposição “Francisco Sá Carneiro e a Construção da Democracia Portuguesa” revela facetas pouco conhecidas ou nem sempre lembradas do antigo primeiro-ministro e um dos rostos fundadores do atual Partido Social Democrata (PSD). Entre vitrines, cartazes e peças que contam meio século de história política, descobrem-se envelopes nunca abertos, panfletos de campanha e objetos artesanais criados pelos militantes. É neste cruzamento entre a vida pública e a esfera privada que emerge não apenas o político, mas também o homem que sonhou uma democracia moderna, plural e civil.

Organizada pela Associação Cultural Ephemera, a exposição apresenta-se como a mais completa alguma vez dedicada a Francisco Sá Carneiro. Foi a partir de uma conversa com o historiador e ex-deputado José Pacheco Pereira, que assina também a curadoria, que fomos desvendando o alcance da mostra. Traça a trajetória do antigo governante, das suas origens à morte trágica em Camarate, em 1980, no desastre aéreo que vitimou também Adelino Amaro da Costa, outros três passageiros e os dois pilotos. De entrada gratuita, a exposição inaugura esta quinta-feira, dia 30 de outubro, no Pavilhão E da Lisboa Social Mitra, onde poderá ser visitada até 31 de janeiro.

Três tempos, uma figura

A exposição estrutura-se em três grandes núcleos temporais e documentais – antes do 25 de Abril, do período revolucionário até à consolidação do regime democrático e, por fim, o legado político do fundador do PPD. Como sublinha Pacheco Pereira, esta é “a exposição mais completa alguma vez feita sobre Sá Carneiro, porque agrega os elementos que salientam e destacam o pensamento e a ação do antigo governante português, bem como o seu relacionamento com os principais atores, no plano nacional e internacional, da época”.

Entre os temas em destaque contam-se “a ação política antes do 25 de Abril, a construção do PPD, a escolha das figuras que com ele participaram nesse projeto político, o programa, o nome, os estatutos, a definição de estratégias e o seu próprio percurso enquanto figura pública”. A exposição é dedicada a Conceição Monteiro e à memória de Miguel Veiga (1936-2016).

Para compreender plenamente a exposição, salienta Pacheco Pereira, é preciso começar por Conceição Monteiro, figura central na vida e no legado de Sá Carneiro, guardiã do seu espólio e testemunha próxima do fundador do PPD. Secretária pessoal de Sá Carneiro, Conceição Monteiro conservou, durante décadas, grande parte destes documentos, que a própria deu a conhecer a historiador, em 2009. O arquivo doado ao Ephemera representa cerca de 12 metros lineares de documentação, quase toda organizada em pastas de arquivo por assunto. Apenas uma pequena parte permanecia dispersa, coincidindo com a data da morte de Sá Carneiro. A este acervo juntam-se materiais dos espólios de Nuno Rodrigues dos Santos e Mário Brochado Coelho, além de cartazes, publicações e objetos relacionados com o líder do PPD, todos pertencentes ao Arquivo Ephemera.