▲A ModaLisboa de outubro de 2022 teve um calendário preenchido, muito público e convidados famosos. Mas uma das protagonistas que marcou as propostas para a primavera/verão 2023 foi a cor laranja, aqui utilizada por Luís Carvalho

Por quatro dias Marvila foi o epicentro da moda nacional com mais uma edição da ModaLisboa. As propostas para a primavera/verão 2023 contaram com homenagens, estreias, consagrados e uma cor estrela.