A grande "obsessão" de Trump? Ganhar o Prémio Nobel da Paz. De Gaza à Ucrânia, tenta mediar conflitos para impressionar o Comité

Casa Branca, fevereiro de 2025. O Presidente norte-americano, Donald Trump, recebe o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Washington. Perante os jornalistas, ao responder a uma pergunta sobre a resolução do conflito na Faixa de Gaza, o líder dos Estados Unidos da América (EUA) deixa um desabafo: “Eles nunca me vão dar o Prémio Nobel da Paz. É demasiado mau. Eu mereço, mas eles nunca me vão entregá-lo”. Cinco meses depois, numa segunda visita à capital norte-americana, o chefe do executivo de Israel surpreendeu o aliado, entregando-lhe um documento que comprovava que o tinha nomeado para o Prémio Nobel da Paz. Donald Trump agradeceu e disse ser uma “honra” — e este gesto talvez ajudasse a cumprir um desejo que já vem do primeiro mandato.

Nas suas declarações públicas, Donald Trump nunca escondeu que tem um objetivo em mente: ganhar o Prémio Nobel da Paz. Desde que regressou à Casa Branca, o Presidente norte-americano está empenhado em terminar várias guerras, aproveitando esses esforços de paz para lembrar constantemente o Comité Nobel de que merece o galardão. Um conselheiro confidenciou à CBS News que o Presidente dos EUA está “completamente obcecado” pela ideia de obter tal reconhecimento. Assim, o chefe de Estado percebeu que o Médio Oriente é a região com que pode impressionar o júri norueguês.

De Gaza ao Irão, o Presidente norte-americano tem feito vários esforços de mediação no Médio Oriente. Mas vai mais além disso. Em várias publicações nas redes sociais e em entrevistas, Donald Trump faz questão de realçar que “devia ganhar o Prémio Nobel” pelo que fez na disputa entre o “Ruanda e a República Democrática do Congo”, pela mediação entre a “Sérvia e o Kosovo”, por ter terminado a escalada de tensão entre a “Índia e o Paquistão” e por ter posto um ponto final na “Guerra dos Doze Dias” entre Israel e o Irão. “Eu devia ter ganhado o Prémio Nobel quatro ou cinco vezes”, assegurou em declarações à Fox News, acrescentando que apenas não lhe entregam o galardão porque “apenas o dão a liberais”.

Trump: “They should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. The big one is India and Pakistan. I should have gotten it four or five times”????

pic.twitter.com/BMEoxHcZhh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 20, 2025

Ainda que considere que o Comité Nobel apenas entrega prémios a movimentos ou líderes progressistas, Donald Trump não desiste deste objetivo. Está a esforçar-se para terminar a guerra na Faixa de Gaza e está a tentar reconfigurar o Médio Oriente, tentando aproximar diplomaticamente a Arábia Saudita — um dos países líderes do mundo muçulmano — de Israel, numa expansão dos Acordos de Abraão. Além disso, está a formar-se uma espécie de lobby entre os seus apoiantes mais fiéis para que o chefe de Estado ganhe o galardão. Essa campanha extravasa já os Estados Unidos — e outros países, como Israel ou o Paquistão, também querem que o chefe de Estado norte-americano seja reconhecido pelos seus esforços de mediação.

Nas casas de apostas, já se vislumbra alguma movimentação em redor do nome de Donald Trump. Se bem que o Comité Nobel apenas entregue o prémio em outubro, os apostadores já têm os seus favoritos — e o Presidente norte-americano consta desse lote, ocupando a segunda ou a terceira posição. Apenas é superado pela viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yuliya Navalnaya, e, em alguns casos, pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Ainda é muito cedo para dizer se esta campanha para o chefe de Estado norte-americano ganhar o Prémio Nobel da Paz vai dar frutos, mas é certo que o núcleo duro da administração Trump e os apoiantes mais ferrenhos estão concentrados nessa missão. De qualquer forma, o júri do Comité, escolhido pelo Parlamento norueguês, pode manifestar várias reservas sobre se devem entregar o galardão a Donald Trump — um homem que já foi acusado (e até condenado) de vários crimes e que muitos alegam que beneficia agressores, como o caso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os esforços de paz no Médio Oriente também podem não ser permanentes — e vistos como uma forma de acabar com um conflito sem uma solução definitiva.