A Igreja Católica consegue chegar à geração Z? "Se calhar, perdemos mais tempo na doutrina e menos na evangelização"

“De facto, nós não conseguimos ainda entender os jovens de hoje”

Que sinal é que a Igreja está a tentar dar ao decidir, pela primeira vez, pôr uma pessoa a tempo inteiro a tratar das questões da juventude?

O sinal é de grande ousadia. A Conferência Episcopal lançou-me o convite e foi ousada em lançar este desafio a um leigo, a uma pessoa comum, entre tantas comuns, também ele pecador — e poder desempenhar estas funções. Não sou o primeiro leigo, sou o terceiro leigo nestas funções de dirigir o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Portanto, é mesmo este sinal: um sinal de grande ousadia e de dizer que estamos atentos aos jovens. O pós-Jornada Mundial da Juventude fez com que os bispos pensassem numa nova abordagem.

A Igreja percebeu que estava a ficar para trás com os jovens?

Não penso nisso, até porque no mesmo dia — no dia 14 de novembro — houve dois sinais da Conferência Episcopal. Primeiro, a nomeação do diretor da Pastoral Juvenil; e também devolver um documento, para auscultarmos os jovens e todas as estruturas eclesiais, que serão as bases de uma nova referência para a pastoral juvenil em Portugal. Portanto deu aqui dois sinais.

Numa entrevista recente ao Observador, o teólogo Tomáš Halík refletia sobre a ideia de uma Igreja que não consegue dar respostas às grandes questões dos homens de hoje — especialmente quando chegam àquele momento de convulsão que é a adolescência e a juventude. Genericamente, contactamos com a fé em criança e essa é a primeira perspetiva que temos da fé — na catequese, uma relação infantil com a fé, com a ideia de um Deus controlador e castigador —, até que chegamos à adolescência e começamos a questionar tudo: quem é Deus, como é que sabemos que existe, se faz ou não sentido acreditar, e por aí fora. Nesta fase, diz Halík, a Igreja continua a insistir numa abordagem infantil à fé. Isso é um problema que a Igreja precisa de ultrapassar?

É verdade, e quem sou eu para pôr essas palavras de Tomáš Halík em causa, mas adianto mais um ponto. O Papa Francisco diz que nós chegamos à adolescência, fazemos o crisma e é como se fosse o “crisma da extrema-unção”. As pessoas fazem o crisma e depois vão em debandada embora. Isto acontece porque, de facto, nós não conseguimos ainda entender os jovens de hoje. Temos de compreendê-los e torná-los protagonistas. Os jovens têm de ser protagonistas de um tempo novo, de um tempo que está a surgir, mas ainda não conseguimos sonhar com eles. O Papa Francisco fala muito do sonho, do “laboratório de sonhos”. Ainda não conseguimos que a Igreja seja a casa dos jovens. Quando aceitei este desafio, quis embarcar nesta aventura pelos jovens, a partir da beleza e do amor, tentar escutá-los, compreendê-los, ler os sinais dos tempos, para através deles nós construirmos uma Igreja interpeladora, alegre, poética e acolhedora. Digo que é preciso a Igreja entrar no algoritmo dos jovens. Isto é, nós ainda não percebemos qual é o algoritmo deles e, às vezes, a Igreja parece que vai estragar aquele algoritmo. Temos de ter essa capacidade de a Igreja ser uma casa onde nós possamos acolher as aspirações, os sonhos deles, e também as fragilidades e inquietações que eles têm. E darmos respostas com a linguagem deles.

Já tem trabalhado alguns anos nestas áreas da juventude dentro da Igreja — esteve também envolvido na preparação da JMJ. Que sinais dos tempos é que são esses? Estava a dizer que a Igreja não consegue compreender os jovens. Mas o que é que tem ouvido dos jovens?

Tenho ouvido, primeiro, que nós devemos ter tempo em silêncio, para os escutar. A minha primeira palavra foi “obrigado” e a segunda foi “eis-me aqui para escutar, refletir e agir”. Escutar, questionar, ouvi-los em silêncio, falar com eles, refletir com eles sobre todas as dimensões da sua vida.

E como é que isso é possível se os jovens não se aproximarem? Se a Igreja não for capaz de os atrair?

Temos de ter o que o Papa Francisco diz: ser uma Igreja em saída. O que é que o Papa Francisco nos disse na JMJ? Disse muitas coisas aos jovens, mas a nós, adultos, deixou-nos uma missão irrecusável: aventurarmo-nos no mar da evangelização e missão. Isto foi dito no Mosteiro dos Jerónimos. Quem lê aquele discurso para as estruturas, percebe que é muito claro, está lá tudo dito. Esta missão irrecusável aponta três caminhos: fazermo-nos ao largo, fazermos a pastoral junto dos jovens e não ter medo de lançar redes para nos fazermos pescadores de homens, de mulheres e jovens. Nas dimensões da vida deles, nós temos de escutá-los e percebê-los — e, depois, ajudá-los, trabalhar com eles. A ecologia, a sustentabilidade, a solidão, a espiritualidade, a fé, a saúde, a saúde mental, o desenvolvimento sustentável, as migrações… Aqueles temas em que eles têm uma voz, nós temos de compreender aquilo que eles nos estão a dizer, à Igreja. A nós, adultos, cabe-nos acompanhar, sermos facilitadores, sermos mentores de uma nova perspetiva de realidade da Igreja.