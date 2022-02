A infância difícil, a fama acidental e a "sex tape" que a tramou: o que é feito de Pamela Anderson?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na década de 90, o controverso casamento de Pamela Anderson e Tommy Lee — ela atriz e sex symbol, ele baterista da banda norte-americana Mötley Crüe — foi ouro para a imprensa tabloide da época. Tantos anos depois, a história mais famosa do casal viaja até ao pequeno ecrã no formato de uma minissérie protagonizada pela dupla Lily James e Sebastian Stan, cujas caracterizações muito têm dado que falar. Mas a forma como uma “sex tape” roubada se tornou viral é muito mais do que maquilhagem: ainda hoje subsistem relatos de como Anderson ficou “traumatizada” e de como o estrelato de Lee foi ainda mais amplificado, isto é, como rótulos diferentes foram atribuídos a um e outro. À luz do movimento #MeToo que marca os últimos anos, a narrativa daquela que provavelmente é a cassete do seu género mais famosa do mundo inclui a história de um carpinteiro com sede de vingança e de um casal que só meses depois daria pelo assalto — já a famosa cassete estava em circulação sem conhecimento dos protagonistas.

Depois de ser um ícone de sensualidade global — e depois da famosa “sex tape” que abalou os anos 90 e a sua vida pessoal —, Pamela Anderson encontrou conforto na defesa de dezenas de causas e é hoje uma ativista de sucesso, ao direcionar a popularidade para causas sociais, sejam elas as alterações climáticas, a proteção dos animais ou os direitos das mulheres.

A infância difícil e a fama que veio por acaso

Hoje com 54 anos, Pamela Anderson cresceu no seio de uma família conservadora, na Ilha de Vancouver, no Canadá. Apesar dos “pais amorosos” — o pai era alcoólico e a mãe tinha dois trabalhos —, a infância “não foi fácil”. Como revelaria em 2014 aquando da criação de uma instituição de caridade, Anderson foi vítima de abusos sexuais entre os 6 e os 10 anos às mãos da ama. Revelou ainda que aos 12 anos foi violada por um rapaz de 25, o irmão de uma amiga, e que, não muito mais tarde, foi outra vez violada por um grupo de amigos do primeiro namorado. Chegou a confessar que na altura “quis desaparecer da face da terra.” No dia em que apresentou uma fundação com o seu nome, uma organização sem fins lucrativos e dedicada à proteção do ambiente, dos animais e dos direitos humanos, diria também: “Às vezes quando sorrimos não é porque estamos felizes. É porque somos fortes.”

Nunca quis ser atriz. A fama aconteceu por acaso, quando num jogo da liga canadiana de futebol um operador de câmara insistiu num grande plano — a imagem de Anderson projetada no ecrã XXL, durante o intervalo, fez a multidão rugir de aprovação. A jovem foi filmada a usar uma t-shirt alusiva às cervejas Labatt e o sucesso foi tanto que esta foi a primeira marca a oferecer-lhe um contrato publicitário. Daí a ser a estrela da revista Playboy foi um pequeno salto: a primeira capa chegaria aos 22 anos e, com o tempo, tornar-se-ia na playmate mais popular da publicação (à edição espanhola da Vogue chegou a dizer que a Playboy fora a sua “universidade”). Também com 22 aterraria em Hollywood, onde haveria de conseguir pequenos papéis na televisão, incluindo uma participação na sitcom vencedora de Emmy “Obras em Casa”, protagonizada por Tim Allen. E, mais tarde, haveria recorrer aos famosos implantes mamários.

O sucesso viria em 1992 com “Marés Vivas”, que fez dela o símbolo sexual de toda uma geração — cinco anos após a estreia, devido em larga parte à atriz, a série era um fenómeno, com mais de mil milhões de telespetadores em 150 países. Foi a personagem C. J. Parker, desempenhada entre 1992 e 1997 ao lado do ator David Hasselhoff, que mudou o rumo da carreira e tornou-a, à data, uma das mulheres mais famosas do planeta em tempo recorde.

Ícone da moda no tempo errado, escreve a espanhola Vanitatis, nos tempos áureos Anderson foi presença constante nas passadeiras vermelhas e nas festas mais mediáticas da década de 90, com o seu status de estrela mundial a fazer dela presença desejada pelos organizadores de eventos. Mas também a vida pessoal dava que falar, sobretudo o relacionamento com Tommy Lee — quando se juntaram já o baterista tinha sido casado duas vezes, a primeira com a modelo Elaine Starchuk (separaram-se ao fim de uma semana) e com a atriz Heather Locklear durante sete anos, e estava novamente noivo, desta vez da modelo Bobbie Jean Brown (aos 32 anos, Lee tocava na banda Mötley Crüe desde 1981). Segundo Guerin Swing, amigo de Lee, na noite em que o casal se conheceu, o baterista lambeu o rosto da futura mulher. Mais tarde, os dois tatuariam os nomes um do outro nos dedos anelares. A mãe de Anderson ficou a saber do casamento pela revista People.

O carpinteiro injustiçado que tramou a sex symbol

Já Pamela Anderson correra pelo areal em câmara lenta, uma das mãos ocupadas pela boia salva-vidas e o cabelo loiro oxigenado a contrastar com o fato de banho vermelho, quando a sua privacidade foi assaltada. Porque uma coisa era posar nua para revistas, o que fez múltiplas vezes, outra era ter um vídeo caseiro com imagens da intimidade em casal a ganhar palco num universo paralelo chamado internet — mesmo que Anderson e Lee poucas vezes se restringissem de falar da vida sexual em entrevistas televisivas; “Só quero fazer amor com a minha mulher durante todo o dia. O que há de errado com isso?”, Lee chegou a comentar a certa altura.

O ano de 1995 dificilmente passará em branco na memória do agora ex-casal. Não só pela malfadada “sex tape”, mas também porque atriz e baterista decidiram casar em fevereiro, após um curto romance de quatro dias alimentado a drogas, numa praia em Cancún, no México. Não é por acaso que o britânico The Times ironiza: dada “as libidos lendárias”, é de certa forma poético que o duo tenha criado sem querer um “novo fenómeno cultural”, as “sex tape” das celebridades. Seria no final desse ano que o Daily Mail mencionaria, num artigo year-in-review, um vídeo dos dois a fazer sexo num iate que estaria alegadamente à venda em Los Angeles — já dois meses tinham passado do assalto protagonizado pelo carpinteiro Rand Gauthier; Anderson e Lee apenas dariam pela falta da agora velhinha Hi8 a meio de janeiro de 1996.