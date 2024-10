A residência universitária, o Opel Corsa e as chamadas "sem filtro" para a namorada. Rodri, o novo Bola de Ouro

“À noite tinha muita graça, porque estamos a falar da universidade. À sexta-feira à noite toda a gente vai sair. Mas antes fazem o ‘pré jogo’, como se diz nos EUA. Ficam nos quartos minúsculos a ouvir música e a beber umas cervejas, 20 pessoas dentro de um quarto, uns sentados na cama, outros no chão, por todo o lado. Eu era como qualquer outro, eles nem sabiam que eu jogava futebol, e aparecia com a minha água com gás até ser hora de eles irem para as discotecas. Depois desaparecia”, contou o internacional espanhol ao The Players’ Tribune, recordando o tempo em que ainda atuava na equipa B do Villarreal.

Começou por fazer os quinze minutos entre a residência e o centro de treinos de bicicleta, com uma curta viagem de elétrico pelo meio, mas conseguiu poupar três mil euros para comprar um Opel Corsa que acabou por facilitar-lhe a vida. Estreou-se pela equipa principal do Villarreal em dezembro de 2015, numa vitória contra o Huesca na Taça do Rei e com apenas 19 anos, e quatro meses depois já estava a atuar na La Liga contra o Rayo Vallecano. Tudo enquanto ainda estudava e vivia na residência universitária.

Conheceu a namorada de sempre na universidade, Laura, e garante que foi a relação que ainda mantém que o ajudou a ter sempre os pés bem assentes na terra. “Aqueles foram os anos mais divertidos da minha vida. Não sei porquê, mas quando voltava à universidade o meu cérebro ‘mudava’ para o meu outro mundo. A escola colocava a pressão do futebol em perspetiva. Conheci a minha namorada na residência, ela estava a estudar Medicina. E não queria saber das minhas pressões, não queria ouvir nada sobre um empate contra o Celta Vigo. Manteve sempre os meus pés no chão. Dizia-me para ter calma, porque era só futebol”, acrescentou Rodri.