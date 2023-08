Evitar deixar um clima de tensão e de afronta no ar. A todo o custo. É para este objetivo que o PS está a dirigir todos os seus esforços, depois de ter decidido voltar a aprovar a lei para a Habitação que o Presidente da República vetou, sem qualquer alteração que satisfaça as exigências de Marcelo Rebelo de Sousa. Para os socialistas, importa agora assegurar que não há espaço para qualquer conflito ou “drama” — nada interessaria menos do que atrapalhar a rentrée de um ano crucial começando uma guerra com Belém.

“Do ponto de vista institucional, o que há a salientar é que nem o veto do Presidente da República é uma afronta à Assembleia da República, nem a confirmação do diploma por esta é uma afronta ao Presidente da República”, diz em declarações ao Observador o presidente do PS, Carlos César.

“A vida continua”, remata César. Um acrescento curioso: foi a mesma expressão — “a vida continua” — que o Presidente usou ao contar aos jornalistas, a partir da Polónia, que não esperava que o PS lhe fizesse a vontade e mudasse o diploma.

