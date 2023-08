Mergulhei na beleza do vosso país, terra de passagem entre o passado e o futuro, local de antigas tradições e de grandes mudanças , embelezado por vales viçosos e praias douradas debruçadas sobre o imenso e fascinante oceano, que banha Portugal.”

As intervenções do Papa Francisco neste primeiro dia de visita oficial a Portugal a propósito da Jornada Mundial da Juventude foram repletos de referências a motivos ligados ao país. O oceano, por exemplo, que já tinha sido mencionado na intervenção no Centro Cultural de Belém. Mas, durante esta homilia, o Papa também não deixou de reconhecer as mudanças que se vivem atualmente em Portugal. O Papa mencionou até um “progressivo afastamento da prática da fé”, um “sentimento bastante difundindo nos países de antiga tradição cristã” e que o levaria a instigar os membros do Clero a investir (e a investirem-se) na evangelização, em espalhar a fé.

Aliás, isto vê-se, com frequência, acentuado pela desilusão e a aversão que alguns nutrem face à Igreja, devido às vezes ao nosso mau testemunho e aos escândalos que desfiguraram o seu rosto e que nos chamam a uma humilde e constante purificação, partindo do grito de sofrimento das vítimas que sempre se devem acolher e escutar.”

Uma das grandes questões nesta visita do Papa a Portugal para a JMJ seria se Francisco abordaria ou não o tema dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. E, abordando-o, de que forma o faria. O pontífice tem sido um forte crítico dos abusos, defendendo tolerância zero para com ações do género na Igreja. Na oração de vésperas com o clero português, com muitos rostos de bispos, sacerdotes e diáconos presentes nos Jerónimos, Francisco não deixou o tema de lado, falando nos “escândalos”, como o dos abusos sexuais, e sublinhando que o “grito de sofrimento” das vítimas” deve ser ouvido” e que aqueles que ficaram marcados por uma história de abusos não devem ser afastados, mas, antes, “acolhidos” pela Igreja. O Papa diz mesmo, a este propósito, que as práticas de membros da Igreja são, também, pelo menos em parte, explicação para o maior afastamento entre a sociedade — as pessoas, portanto — e a própria Igreja. Os abusos por membros do clero obrigam, na visão do Papa Francisco, a um processo “constante” de “purificação”.

