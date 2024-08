Acesso ao Ensino Superior. Engenharia Aeroespacial volta a ter a nota mais alta, desta vez no Porto. Em 23 cursos nota mínima foi 18 valores

Veja aqui se entrou no ensino superior

Engenharia Aeroespacial, no Porto, estreou-se em grande. O curso é novo, mas não só preencheu todas as vagas, como ocupa o primeiro lugar da tabela em termos de nota: o último colocado entrou com 19,45. Supera assim, por mais 0,6 valores, a nota mais alta de 2023. A primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior começou com um aumento do número de admitidos — que só ficou atrás dos mais de 50 mil registados em 2020 — e uma diminuição do número de vagas que sobram para as restantes fases de candidatura. Engenharia volta a liderar o topo da tabela, “empurrando” Medicina para baixo e há mais cursos em que a nota do último colocado é, no mínimo, 18.

Mais uma vez, sem qualquer surpresa, no topo da tabela com a nota mais alta está o curso de Engenharia Aeroespacial, na Universidade do Porto, onde o último colocado entrou com 19,45 valores. E logo atrás, em segundo lugar, novamente Engenharia Aeroespacial. Mas desta vez na Universidade do Minho, onde o último aluno entrou com 19,14.

Em 2023 era este curso, nesta mesma instituição, que ocupava o topo da tabela. Mas à época o cenário era ligeiramente diferente: o segundo lugar era ocupado por Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, onde o mínimo de entrada foi de 18,68. No concurso deste ano, este curso surge apenas em 8.º com uma média ligeiramente mais baixa.

No topo da tabela dos cursos com média de entrada mais alta só há espaço para um curso da área de Humanidades: Arquitetura. Em 2023 a representatividade era um pouco maior, havendo espaço para a formação em Línguas e Relações Internacionais, na Universidade do Porto.