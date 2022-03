Adversidades? Só nos tornam mais fortes

Embora venham de áreas profissionais completamente distintas e tenham histórias pessoais bem diferentes, a verdade é que há uma coisa – aliás, duas – a unir o Daniel Aboim, a Mónica Fernandes, a Fabíola Rossiter e a Cláudia Machado, sem que eles o suspeitem. A primeira é o enorme entusiasmo com que falam das suas opções e as assumem com convicção. A outra é a coragem que revelam, porque quando tudo parecia estar a dar errado – devido a uma pandemia impiedosa que, nos últimos dois anos, nos virou o mundo do avesso – eles não se aquietaram e seguiram em frente. E ainda bem que o fizeram, como irá perceber já de seguida.

Um pão que é uma delícia

Quem gosta de pão e conhece A padaria do Vizinho quase de certeza que dá graças porque a pandemia permitiu, ao menos, que esta maravilha acontecesse. O certo é que foi mesmo o coronavírus que empurrou Daniel Aboim, 43 anos, para este caminho. Ou antes, padeiro já ele era, mas por conta de outrem. Quando a pandemia foi decretada, em março de 2020, acabou por ser dispensado da padaria onde trabalhava há pouco mais de um mês – que vendia sobretudo para escolas e restaurantes, que, como sabemos, tinham sido todos encerrados devido ao confinamento – e viu-se em casa sem trabalho e sem saber como garantir o sustento da família.

Mas porque ficar parado não resolvia o problema, Daniel Aboim reagiu rapidamente e começou a fazer em casa aquilo que sabia (e bem): pão, claro. “A única hipótese no momento foi comprar farinha e começar a fazer pão em casa para vender à família e amigos”, conta-nos. Começou a fazê-lo para entrega ao domicílio, através do perfil de Instagram criado na altura para o efeito – O Pão que o Vizinho Amassou – mas depressa deixou de ter condições para continuar a ocupar a cozinha de casa, até porque o boca-a-boca funcionou e já vendia a outras pessoas, que não amigos, conhecidos ou vizinhos. É que no forno de casa apenas conseguia cozer um pão de cada vez, ou seja, “cozer seis pães demorava cinco horas… era demasiado tempo e precisava de arranjar uma solução”, explica. Comprar um forno maior e que pudesse ser usado em casa foi a resposta: “Veio da Bélgica e custou 2 mil euros, dinheiro que correspondia às únicas poupanças que tínhamos. Em 24 horas, tivemos de decidir se ficávamos com esse dinheiro para aguentarmos mais dois meses ou se o gastávamos para poder fazer mais dinheiro.” “Foi uma decisão difícil, mas para mim era o único caminho a seguir e confiei que as pessoas iriam gostar do pão”, recorda.

Gostaram de tal forma do pão que cozê-lo em casa já se tornava insustentável. Então, em agosto de 2020, decidiu arrendar um local, em Algés. No mês seguinte, foi ali que começou a amassar e a cozer o pão que entregava porta a porta. Mas este modelo ainda não era o ideal: “Percebi que estava a perder clientes e hipóteses de negócio continuando de porta fechada e apenas a produzir para entregar.” Foi quando decidiu abrir ao público, o que aconteceu em novembro de 2020, para alegria de todos os que hoje se deliciam com os diversos pães que ali confeciona e disponibiliza, seguindo os preceitos do pão de fermentação prolongada.