António Filipe sobre distúrbios no fim da greve: "Não me dou com essa gente"

“Três fragatas parece-me manifestamente excessivo”

Numa entrevista, disse que temos as fileiras do Exército muitíssimo depauperadas, que temos dificuldades na Marinha, que as carreiras militares não são atrativas, e que a nossa vasta área marítima exige meios capazes na Marinha e na Força Aérea.

Isso é um facto. Olhe, a recente entrevista dada pelo chefe de Estado-Maior General Forças Armadas comprova isso tudo.

Mas isto quer dizer que entende que devemos gastar mais dinheiro na defesa?

Acho que devemos gastar bem. Devemos gastar relativamente ao que são os nossos interesses. Devemos ter o investimento que não ponha em causa outros investimentos públicos que são necessários. Entre o investimento na Defesa, na Saúde ou na Educação, a Educação e a Saúde, designadametnte, têm que estar primeiro. Para mim, não há dúvida nenhuma acerca disso.

Para 2026, o orçamento para a defesa vai ser de 3,7 mil milhões de euros…

Não sou daqueles que acham que o país não precisa de Forças Armadas para nada, eu acho que precisa. Um Estado soberano, um Estado independente, tem que ter Forças Armadas adequadas à sua própria defesa. Para já temos de ter um exército que seja minimamente relevante, e nós temos um número de efetivos no exército que nos pode conduzir à irrelevância. Não sou eu que o digo, são as próprias chefias militares.

Mas isto não obriga a mais investimento na Defesa?

Efetivamente, sim. O investimento deve ser o investimento adequado, e também, obviamente, temos uma vasta zona marítima sob a nossa responsabilidade, temos que assumir essa responsabilidade. E isso é a defesa nacional, de acordo com aquilo que eu entendo que é constitucionalmente devida. E o que implica? Um investimento em meios gerais, em meios aéreos, obviamente, e eu admito que seja necessário um reforço no investimento na defesa. Agora, o que eu acho é que os militares deveriam ser melhor pagos, porque é por eles serem mal pagos que nós não temos militares. Ou temos militares em número muito insuficiente. Agora, se o senhor Mark Rutte, para fazer boa figura junto com o senhor Donald Trump, nos quiser pôr a comprar armas aos Estados Unidos, que, no meu ponto de vista, podem não nos fazer falta nenhuma, aí não.

Mas o António Filipe classificou como “uma insanidade” o investimento de 5,8 mil milhões na defesa, que vai ser feito com o empréstimo da União Europeia, mas disse aqui também que defendia o investimento, por exemplo, em meios para a Marinha.

Sim, sim.

Desse dinheiro, há uma parte que vai ser utilizada para comprar três fragatas.

A Marinha não precisa desses meios. Três fragatas parece-me manifestamente excessivo. Ou seja, a fragata é uma coisa muito dispendiosa porque é um navio de projeção oceânica. O que nós precisamos mais é de navios de patrulha, designadamente como aqueles que foram feitos cá, em Viana do Castelo. São muito adequados àquilo que são as nossas necessidades. E, portanto, é um investimento muito inferior ao de uma fragata. Agora, eu acho que há aqui uma questão de princípio. Para já, aquilo que a União Europeia se propõe emprestar e que considera que não conta para o défice é uma operação meramente contabilística, porque aquilo tem que se pagar. Ou seja, aquilo não é de borla. Portanto, esse empréstimo vai ter que ser pago. Elas podem não ser consideradas para o défice, mas são consideradas relativamente àquilo que são os encargos da nossa dívida no futuro. E, portanto, a questão fundamental é esta: devemos fazer os investimentos que consideramos necessários, de acordo com o nosso próprio interesse, e não porque nos querem impor.

Falou da crise de efetivos nas Forças Armadas. Referiu que os salários podiam resolver isso. O regresso do Serviço Militar Obrigatório é uma possibilidade?

Não. Para mim, não é. Até porque surge por más razões. Isto é uma ironia do destino. Quando entrei para a Assembleia da República, por coincidência, a primeira comissão parlamentar em que participei foi a comissão eventual revisão constitucional de 1989. E fui lá defender que não se devia retirar o serviço militar obrigatório da Constituição. Foi há 35 anos. Embora eu fosse crítico, já na altura, da forma como funcionava o serviço militar obrigatório e como jovens eram tratados durante o cumprimento do serviço militar obrigatório.

E aquele modelo soviético de aprenderem na escola a disparar?

Epá, eu quero lá saber disso. A proliferação de armas, como existe nos Estados Unidos, é muito mau para as sociedades. E para a sociedade deles, em concreto. Ainda bem que isso não nos toca pela porta. Mas acho que, nessa altura, devia ter-se mantido o serviço militar obrigatório. Eu fiquei apto para o serviço militar. No meu tempo, ainda havia. Agora, todas as estruturas que existiam de suporte ao serviço militar obrigatório foram desmanteladas. Nós, hoje em dia, já não temos os quartéis que tínhamos. E, portanto, acho que, neste momento, não faz sentido estar a recolocar a questão do serviço militar obrigatório. Neste momento, o que faz sentido é que os contratos feitos com as Forças Armadas, o regime de contrato e voluntariado sejam minimamente compensadores e, sobretudo, que tenham saídas. Porque o problema é que um jovem cumpre seis anos de regime de contrato e depois vem cá para fora, como se costuma dizer, com uma mão atrás e outra à frente, e perdeu seis anos na sua vida, e isso depois não o favorece como deveria para poder ingressar numa outra situação profissional.

Em relação à União Europeia e à “voz própria” que tem defendido que devemos ter, num dos debates falou-se sobre a utilização dos ativos russos, eventualmente, para reconstruir a Ucrânia. Ficámos sem perceber exatamente qual é a sua posição.

A Ucrânia vai ter que ser reconstruída. Obviamente, a guerra vai ter que acabar. Espero que acabe o mais rapidamente possível e depois, seja quem for que fique no poder na Ucrânia, o povo ucraniano precisará de apoio à reconstrução. Para mim é inequívoco. Agora, nessa questão da utilização de ativos, a União Europeia tem um problema jurídico. Há um imbróglio jurídico com isso, que, pelos vistos, ainda não se resolveu. Eu não sou contra nem a favor.

Disse que devíamos ter voz, então agora Portugal podia ter voz. Qual seria a posição de Portugal?

Portugal deve ver muito bem, de acordo com as regras da União Europeia, que possibilidades é que existem. Porque é evidente que os países onde esses ativos existem colocam objeções jurídicas de tal maneira que o problema nunca foi ultrapassado. Porque isso pode implicar retaliações que têm um efeito boomerang relativamente a interesses económicos da própria União Europeia. Isso já foi dito e está em cima da mesa. Não se pode tomar uma decisão dessas sem ponderar devidamente o que é que isso significa. Não domino esse dossiê ao ponto de poder dizer: sim, senhora, vamos embora.

Afirmou também que não é eurodependente e criticou as imposições dos exteriores referindo-se obviamente à União Europeia. Como presidente preferia algo para diminuir a dependência que Portugal tem das instituições europeias?

Os poderes do Presidente no plano prático e efetivo são limitados nessa matéria. Até porque o Presidente nem sequer intervém na questão dos dossiês comunitários.

Mas tentaria laços com outros países que eventualmente pudessem dar outro tipo de relações bilaterais?

Temos que ser realistas relativamente aos poderes do Presidente da República. A representação do Estado português na União Europeia é feita exclusivamente a nível governamental, salvo alguma participação parlamentar que aliás é muito irrelevante. Infelizmente. Mas é muito irrelevante mesmo em competências próprias dos Parlamentos. Os parlamentos vêem-se limitados a um mero parecer que depois ninguém liga.

E procuraria relações privilegiadas, por exemplo, com Cuba que ajudasse a trazer médicos portugueses?

Olhe já vieram médicos cubanos para o SNS.

Como era o seu modelo alternativo? Não era atlanticista, não se ia virar para os Estados Unidos…

Está a caricaturar. Olhe, eu fui com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Cuba. Fui eu, foi o doutor Luís Montenegro.

Curiosamente, o PSD foi agora à China.

Está a ver, não é? E depois mandam-me a mim para a China.

Não estávamos a caricaturar. Estava a perguntar se ia utilizar essas relações privilegiadas que tem com Cuba. Ou seja: ao virar-se menos para a Europa, virar-se mais para outros pontos geográficos.

No âmbito das Cimeiras Ibero-Americanas, Portugal tem relações com a Cuba. Fidel Castro esteve cá numa Cimeira Ibero-Americana e agora recentemente até o presidente atual de Cuba esteve cá numa visita de Estado. Agora, obviamente Portugal tem relações estabelecidas com vários países e nós temos a obrigação, tendo em conta o nosso posicionamento, de ter relações estabelecidas, por exemplo, com o continente africano. Nós, dos países europeus, somos porventura dos países que têm mais relações e mais responsabilidades no diálogo com a África, tendo em conta que vários países de língua portuguesa são países africanos. E, aliás, quando houve a presidência portuguesa na União Europeia e bem, patrocinou-se uma Cimeira União Europeia à África sobre a nossa presidência, acho que nós devemos estar muito atentos ao que se passa no mundo. Por exemplo, eu acho que muito bem que tenha havido uma delegação do PSD à China, porque Portugal tem relações históricas com a República Popular da China que deve, obviamente, manter. E a nível dos países ibero-americanos, também. Ou seja: é importante uma diversificação das nossas relações diplomáticas a nível mundial, que aliás tem existido. Eu acho que desta maneira tem existido. Não é por acaso que há um português que é secretário-geral das Nações Unidas. A diplomacia portuguesa até nos tem prestigiado por ter, precisamente, um relacionamento muito aberto com outros países. E por isso é que eu acho que esse caminho deve ser prosseguido. Acho que nós devemos estar muito atentos ao que se passa, por exemplo, à evolução dos BRICs, onde está também um grande país de língua portuguesa, que é o Brasil. E é um processo de rearrumação de forças a nível mundial, principalmente no plano económico, que deve ser visto com muita atenção. Agora, eu acho que o nosso relacionamento no âmbito da União Europeia deve ter uma voz própria nesse sentido. E não devemos afunilar, exclusivamente no âmbito da União Europeia ou da NATO, as nossas relações diplomáticas.

O problema dos BRICs neste momento é o R, porque as relações estão cortadas com a Rússia. Defenderia uma aceleração de preparação de Portugal para uma saída do euro?

Não, vamos lá ver. A questão da saída do euro chegou a ser equacionada. Quando foi da crise, em 2008, 2011, chegou a ser a questão de países como Portugal, Grécia, poderem, inclusivamente, sair do euro. Nós somos muito vulneráveis. Aliás, viu-se, quando foi a crise de 2011, a nossa vulnerabilidade perante um ataque especulativo ao euro. Economias como a portuguesa, a grega, a espanhola, foram muito penalizadas com isso. É sabido que o euro foi uma construção feita de acordo com o interesse alemão. Aliás, o euro era uma espécie de projeção do marco. As economias periféricas e as economias mais fracas foram prejudicadas com essa forma, com a arquitetura do euro. Isso é um dado que é objetivo e que toda a gente reconhecerá. Agora, é óbvio que não é possível, do meu ponto de vista, uma saída unilateral do euro. Nós vimos as dificuldades que o Reino Unido teve para a saída da União Europeia não estando no euro. Imaginemos as dificuldades que seria um país que quisesse unilateralmente decidir do euro. Defendo um processo conjunto com outros países. Um país soberano deve tomar soberanamente as suas decisões, mas não podemos abstrair da realidade e das dificuldades que estas decisões poderiam implicar. O que poderia ser vantajoso para a economia portuguesa era uma saída por acordo. Ou seja, considerar que economias muito diferentes, como por exemplo a alemã ou a portuguesa, estando sob a mesma moeda única, o que implica uma única política monetária, não é vantajosa para os dois. Há alguém que fica a perder. E quem fica a perder somos nós. Encontrar uma solução negociada que permitisse salvaguardar melhor e manter-se a economia portuguesa seria vantajoso, seria positivo. Agora isso nunca pode ser uma decisão unilateral.

Justificou a sua candidatura com o facto de ter capacidade para fazer pontes entre as várias forças políticas, como fez durante o seu tempo como vice-presidente da Assembleia da República. Catarina Martins tem alguns apoios fora do Bloco de Esquerda, como Isabel Moreira, uma deputada do PS. O António Filipe tem algum apoio relevante dentro do PS?

Sei que tenho, mas não faço a indelicadeza de me substituir a essas pessoas. Ou seja: têm que ser essas pessoas, se quiserem, a manifestarem-se publicamente.

Acredita que tem mais força que Catarina Martins dentro do PS?

Não tenho nenhum instrumento que me permita fazer essa medição. Tenho apoio de pessoas que já me manifestaram e que não são pessoas do PCP, que são de outros partidos. Mas eu não vou cometer a indelicadeza de substituir essas pessoas e estar agora aqui a apontar a dedo e depois pedir que vão junto delas confirmar. Não faço isso. Quem quiser assumir o apoio à minha candidatura publicamente, fico muito contente que o faça. Fiquei muito contente, por exemplo, ter o apoio de militares de Abril, como o general Pezarat Correia, que manifestou o seu apoio à minha candidatura e foi proponente, inclusivamente, da candidatura, ou do almirante Martins Guerreiro. Agora não vou pedir a pessoas de outros partidos que manifestem publicamente o seu apoio. Se em privado algumas já me fizeram, não o vou revelar, porque é uma questão de lealdade para com essas pessoas. Se o quiserem fazer publicamente, ficarei muito contente com isso. Agora, independentemente disso, já dei provas de saber exercer de forma isenta cargos que exigem isenção. E apresentei-me com esse perfil. A mensagem está passada.