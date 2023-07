António Tânger Correia, vice-presidente do Chega, é um dos nomes mais falados no partido para encabeçar a lista às eleições Europeias e, em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, confirma que está “obviamente disponível” para ser o candidato. Diz que os militantes do Chega não são racistas, mas admite que alguns têm de ser “industriados“. Tânger Correia diz ainda que não quer dizer que “os ciganos por serem ciganos sejam maus” e acrescenta: “Eu até gosto do muito Quaresma. E tenho amigos paquistaneses, indianos, do Sri Lanka”.

O antigo cônsul e embaixador de Portugal em vários países rejeita as acusações de ter usufruído de dois barcos que lhe foram oferecidos pela comunidade, bem como a compra de tapetes para a embaixada de Vilnius. Tânger Correia, que esteve nas “difíceis negociações da AD”, lembra que o CDS também era visto como herdeiro do fascismo e isso não foi impeditivo de um acordo com Francisco Sá Carneiro. Por isso, explica, acredita que quando estiver em causa o “interesse nacional”, o líder do PSD, Luís Montenegro, aceitará o Chega.

[Ouça aqui a Vichyssoise desta semana na íntegra:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.