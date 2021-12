As armadilhas mentais que os investidores enfrentam

São várias as armadilhas mentais, também conhecidas como vieses comportamentais, que os investidores têm de ultrapassar para, como se lê no subtítulo d’ “O Livro do Investimento Comportamental” recentemente lançado pela Casa de Investimentos, “não serem os seus piores inimigos”. Mas há particularmente duas que Emília Vieira, CEO e fundadora da Casa de Investimentos, destacou no último episódio da Masterclass: o facto de o ser humano estar programado para obter ganhos a curto prazo e de agir em rebanho, seguindo comportamentos de outros investidores. “Quando sabemos que temos um viés, ou que temos um problema, tendo conhecimento dele e sabendo como o ultrapassar, ajuda-nos a proteger-nos de nós próprios”, comentou Emília Vieira. Exemplo disso foi março de 2020, quando o mundo, de repente, teve de lidar com uma inesperada e sem precedentes pandemia. “Quando em crise, os investidores tendem a comportar-se da mesma maneira: entram em pânico e vendem os ativos, porque estão a ver toda a gente a vender”. Ou seja, perante uma situação de crise e de queda, ao invés de aproveitarem os benefícios, comprando, os investidores tendem a vender, “com o pretexto de que desta vez é diferente”. Na verdade, Daniel Kahneman, prémio Nobel da economia e psicólogo, no livro Thinking Fast and Slow, explica precisamente que tendemos a repetir estes erros. “O facto de as crises não se comportarem todas da mesma maneira cria ruído e faz com que os investidores, de uma crise passada, não aprendam para a seguinte”.

O viés do confirmatório

Uma das grandes armadilhas para quem investe é o denominado viés do confirmatório. Ou seja, é verdade que tendemos a procurar informação que concorda com a nossa opinião já formada. Basicamente, temos uma ideia pré-concebida e vamos tentar encontrar teorias que a confirmem, de alguma forma viciando os dados. “Isto é extremamente potenciado pelas redes sociais e pela forma como os algoritmos funcionam, já que nos vão mostrar exatamente o que procuramos. Assim, estamos a autoalimentar um pensamento, ao invés de fazermos o que o método científico faz: arranjar antíteses para testar se a nossa hipótese é correta, ou não”. Defende Emília Vieira que, efetivamente, as crises são motivadas por situações distintas, mas cujas consequências são as mesmas.

Outra questão levantada pela CEO neste quinto episódio é tendermos a achar que o mundo funciona com base nas nossas experiências pessoais. Como exemplo, Emília Vieira dá o facto de a maior parte dos investidores que perdeu dinheiro em ações – maioritariamente por não terem avaliado os ativos e investido sem critério – tender a considerar que esta é uma verdade universal. “Acham que o mundo funciona com o que lhes aconteceu, ao invés de aprenderem com histórias de investidores extraordinários e com toda a História dos retornos dos mercados financeiros”.