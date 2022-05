As dúvidas de Maria Reis são a nossa certeza: "Mais vale cantar menos, mas cantar mesmo bem o que é preciso"

A Cafetra foi o início de uma cena independente em Lisboa – com paralelos noutras localidades do país – que surgiu como muitos destes fenómenos noutros locais: não havia nada e este coletivo precisava de palcos. Também precisavam de gente que os ouvisse. E foram conseguindo. Embora falte escala a Portugal, o peso que têm junto da respetiva geração – mas não só – é significativo. Representam também um estatuto de independência que não só é raro, como é um movimento de resistência e de prova de que é possível. Basta querer. Muito.

Maria Reis gravou Benefício da Dúvida de uma forma muito direta, sem grande produção, remetendo para a sensação grunge/punk rock do primeiro álbum das Pega Monstro (2012). Isso é o som, depois há as palavras, o facto de só estarem ela e a irmã a tocarem torna tudo muito mais claro. Mas não é um regresso, porque não se pode regressar daquilo de que nunca se saiu. Essa constância brilhante de Maria Reis, na sua música, na sua carreira, nas suas relações e na forma como escreve, é a razão pela qual voltamos a ela e saímos sempre encantados. E porque continua a encantar e a comunicar tão diretamente com tantos jovens por aqui e por aí. Com ela sabemos que estamos a ouvir música da verdade. Falar com Maria Reis tem o mesmo efeito, sentimos que estamos a falar “de facto” com uma pessoa, por mais que Maria Reis fale em algo “performático”.

Ao longo do último ano a tua irmã [Júlia Reis] voltou a tocar contigo e agora surge em “Benefício da Dúvida”. A que se deveu esse regresso?

Algures no ano passado a Júlia arranjou um pandeiro. Viu um brasileiro a tocar e ficou com aquela vontade de experimentar. Comprou um, começou a trocar mensagens com ele, a aprender e começou a perceber que aquilo ficava bem com as coisas que eu faço e com o que poderia ser um novo disco. Fiz uma residência em Viseu – a minha irmã agora vive lá – e juntei as duas coisas. E foi muito fácil… porque realmente a campaniça, a guitarra que uso agora…

Que era do B. Fachada, certo?

Ele emprestou-me há imenso tempo e já está naquela fase desconfortável, aquela de “temos de falar sobre isso”. Já estou a assumir que é minha, mas é dele. Digo a “minha viola”, mas não, é dele. Quando ele me emprestou, há alguns anos, demorei tempo a pegar nela porque sempre que tocava era algo artificial, ficava muito tradicional. Não estava a conseguir a sacar um som que fosse meu, que soasse a algo que me estimulasse para continuar.

E porque insististe?

Fui percebendo que tocado à minha maneira encaixa bem com o meu timbre de voz. Há notas a que acabo por ir e aquilo harmonicamente faz sentido com a minha voz. Além disso, é um instrumento pequenino e fácil de soar bem – são cordas duplas, de afinação aberta. É limitado por ser pequeno, mas rico por causa disso, obriga-me a fazer combinações, é um processo de combinações. E voltei também à guitarra normal…