As notas do debate. Respostas ao voto útil, a Ucrânia e a greve dos polícias: Rui Tavares ou Paulo Raimundo, quem ganhou?

Paulo Raimundo e Rui Tavares começaram o primeiro debate desta terça-feira de Carnaval a falar de Pedro Nuno Santos, ou, mais em concreto, de uma possível geringonça com um governo minoritário do PS. O secretário-geral do PCP deixou, uma vez mais, tudo em aberto, falando primeiro nos conteúdos prioritários — leis laborais, salários, pensões, SNS ou habitação —, para dizer que se houver consenso sobre isso, “nunca falharemos a convergência e estaremos disponíveis como sempre”, lembrando aliás o “papel do PCP em 2015”. Já o porta-voz do Livre aproveitou para responder ao apelo do voto útil de Pedro Nuno Santos, que defendeu que um voto do PS serve para implementar as ideias do Livre. “Era o que faltava. Votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve, como se viu por este governo de maioria absoluta que ao fim de dois anos foi ao charco”, disse.

A guerra na Ucrânia, e a posição do PCP, voltou novamente a ser colocada a Paulo Raimundo, que insistiu que o conflito não começou em 2022, mas em 2014 (único ponto com o qual Rui Tavares concordou), e que teve mais que dois intervenientes — além da “Rússia e Ucrânia”, também os “EUA, a NATO e a União Europeia” — e que o ponto central é que o caminho deve ser de paz e não de “apoio à guerra”. Tavares lembrou-lhe que a “Ucrânia entregou o seu arsenal nuclear em troca de garantias pela soberania”. Ainda assim o porta-voz do Livre frisou que os dois partidos “têm posições diferentes sobre a UE, mas convergentes. Somos contra todos os imperialismos, o dos EUA e o da Rússia e pela autodeterminação dos povos”.

O secretário-geral do PCP e o porta-voz do Livre mostraram-se depois de acordo sobre o direito à greve dos polícias, mas Rui Tavares contestou a proposta do Chega que admite a sua filiação partidária.

Às 23h00, na RTP3, é a vez de André Ventura (Chega) estar novamente num frente a frente, desta vez frente a Mariana Mortágua (Bloco).

Nesta quarta-feira de cinzas, e também dia dos namorados, há dose tripla de debates. Às 18h15, na RTP3, vão estar frente a frente Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN) e, depois, à noite, Pedro Nuno Santos (PS) debate com André Ventura (Chega) às 21h00 na TVI e Rui Rocha (IL) com Paulo Raimundo às 22h00 na RTP1. Pode ver o calendário completo de todos os debates neste gráfico.

Quem ganhou cada um dos debates? Ao longo destes dias, um painel de avaliadores do Observador vai dar nota de 1 a 10 a cada um dos candidatos por cada um dos frente-a-frente. E explicar porquê. A soma vai surgindo a cada dia, no gráfico inicial.

Paulo Raimundo (PCP)-Rui Tavares (Livre)

Alexandra Machado — Era um debate com a balança inclinada para o lado esquerdo. Sabia-se que as divergências seriam, em particular, sobre União Europeia e Ucrânia. E assim foi. A divergência respeitosa, como apelidou Rui Tavares que ainda conseguiu tirar a Paulo Raimundo um “todos eles, naturalmente, todos os que agridem” quando disse que os invasores têm de recuar para que haja uma solução de paz, pensando na Rússia em relação à Ucrânia. Rui Tavares utilizou toda a sua bagagem de história para deixar Raimundo em “ko” quer na questão da Ucrânia, quer na questão da União Europeia que acabou por ser um tema pouco explorado face às posições do PCP dúbias sobre a posição do partido na permanência de Portugal no bloco. Rui Tavares aproveitou este debate para também dar um golpe em Pedro Nuno Santos que apelou ao voto útil no PS. Tavares respondeu: “Votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve”. E ainda deu um golpe ao Chega sobre a proposta de permitir filiação partidária das forças de segurança e de natureza militar como a GNR: “Só interessa quem quer tornar instável o estado de direito”.

Filomena Martins — Rui Tavares teve a inteligência para se livrar do abraço de urso que lhe deu Pedro Nuno Santos, com o apelo ao voto útil no PS como único caminho para ver as propostas do Livre viabilizadas. “Votar no PS às vezes nem para implementar as ideias do PS serve, como se viu com esta maioria absoluta que ao fim de dois anos foi ao charco”, atirou sem piedade, depois de Paulo Raimundo já ter mostrado disponibilidade para um acordo e até ter lembrado o papel do PCP em 2015. Depois, foi simpático com o secretário-geral dos comunistas na questão da Ucrânia: em vez de o esmagar, optou pelo papel de historiador pela lhe explicar o óbvio. Um debate respeitoso entre amigos, ainda assim para Raimundo que os últimos, mas se alguém conquistou pontos junto ao eleitorado foi Rui Tavares. Para quem viu os vídeos que Ricardo Araújo Pereira foi buscar ao baú da RTP, de Paulo Raimundo no Filho da Cornélia, perguntará onde andará o rapaz criativo e com pontaria que ganhou aquele saudoso concurso?

Helena Matos — Rui Tavares ganhou não tanto pelo que disse mas sim pelo que não disse. O líder do Livre tinha dois objectivos neste debate. O primeiro era promover uma imagem de diálogo e unidade entre a esquerda da esquerda do PS e desse modo poder argumentar que o PS só não faz alianças à esquerda (PCP incluído) se não quiser. O segundo roubar eleitores ao PCP. O Livre tem apenas um deputado. Habitualmente acha-se que os potenciais eleitores deste partido estão no BE, no PS mas, segundo se viu e ouviu neste debate, Rui Tavares alargou ao PCP a sua buscar por novos eleitores: logo demarcou-se de Raimundo no tema da Ucrânia mas logo estendeu pontes ao PCP ao dizer-se contra todos os imperialismos, nomeadamente o americano de que por sinal depende o sucesso da mesma Ucrânia que Rui Tavares diz defender. Como é óbvio o agradecido Paulo Raimundo não podia confrontar o aparentemente conciliador Rui Tavares com esta e outras contradições limitando-se a responder ao pivot “Essa não é a questão central” a propósito de tudo e de nada. A propósito de questão central não ficou claro, pelo menos para mim, em que se demarcam PCP e Livre do Chega na questão central das forças de segurança. Mas essa não era a questão central.

Miguel Pinheiro — Paulo Raimundo e Rui Tavares estão de acordo em muitas coisas. E, incrivelmente, até estão de acordo quando não estão de acordo. A dada altura, o líder do Livre falou sobre as diferenças de opinião que “discutimos respeitosamente”. Minutos depois, o líder do PCP concordou: “Respeitosamente, e bem”. Como sempre acontece nos debates à esquerda com o PCP, as únicas divergências significativas foram em relação à Ucrânia e à União Europeia. De resto, Dupond e Dupont. Eu diria mesmo mais: Dupont e Dupond.

Ricardo Conceição — Unidos na condenação do apelo ao voto útil no PS ou no direito à greve dos polícias e separados pelo anacronismo de visões de um mundo que não existe. Rui Tavares é combativo, educado e consegue explicar bem as suas ideias de uma esquerda “ecológica” e percebe que Portugal não sobrevive sem a União Europeia. Sem nunca hostilizar Paulo Raimundo, que muitas vezes sorriu e anuiu com o oponente, o co-porta-voz do Livre (sim, Teresa Mota é a co-líder do partido) não caiu na história da Carochinha do PCP em relação à Ucrânia. A CDU insiste numa solução para a guerra que estenderia o tapete vermelho a Putin e é incapaz de apresentar um argumento coerente sobre como combater o imperialismo russo. Paulo Raimundo não se liberta da cassete habitual e defende que lançar pombas contra as bombas de Vladimir Putin é a forma de conseguir a paz. Este poderá ter sido o melhor debate para Paulo Raimundo até aqui. Beneficiou e muito da simpatia do oponente, que, no entanto, lhe terá conseguido retirar votos. Paulo Raimundo quer construir convergências assentes em velhas ideias, Rui Tavares reinventa a esquerda e as suas causas.

Pode ver aqui as notas do debate desta segunda-feira.

Pode ver aqui as notas dos debates da primeira semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo.