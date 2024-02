As notas dos debates. Do ataque à AD ser contra as mulheres e os animais, à colagem do PAN ao PS, ganhou Sousa Real ou Montenegro?

Inês Sousa Real começou o debate com Luís Montenegro a dizer que a AD tinha parceiros que eram contra as mulheres e a favor da violência doméstica, numa alusão a Gonçalo da Câmara Pereira do PPM. O líder da Aliança Democrática viu-se obrigado não só a condenar essas declarações, como a afirmar que não dará tréguas ao combate à violência doméstica e a garantir que tem no programa várias medidas em defesa da igualdade. Depois foi Montenegro quem usou a aliança do PAN com o PS contra a porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, dizendo-lhe mesmo que “aparece aqui com uma ladainha contra a AD que não corresponde à verdade, talvez por que o secretário-geral do PS fez uma apelo voto ao útil”.

Luís Montenegro (AD)-Inês SousaReal (PAN)

Ana Sanlez — Um debate por vezes confuso dada a quantidade de interrupções dos dois candidatos, sobretudo de Luís Montenegro, que hoje não veio para levar desaforos para casa. E Inês Sousa Real veio para atacar. Isso ficou claro logo no arranque, com a líder do PAN a insurgir-se contra a aliança do PSD com o PPM, que levou Montenegro a admitir, com embaraço, que desconhecia e repudiava as lamentáveis declarações de Gonçalo da Câmara Pereira sobre um caso de violência doméstica. O debate teve pouco de esclarecedor sobre as propostas dos dois partidos para 10 de março. Mas foi dominado pelas questões caras ao PAN (ambiente, animais, direitos das mulheres), o que até poderia dar vantagem a Inês Sousa Real na avaliação final do confronto. No entanto, ficou mal à líder do PAN insinuar que estava a ser silenciada no debate por ser mulher.

Filomena Martins — Ao contrário do que fez contra Pedro Nuno Santos, Inês Sousa Real entrou no debate com Luís Montenegro ao ataque para justificar a decisão de, afinal, já não estar disponível para apoiar um governo da AD. Começou pelo mais fácil, as frases virais de Gonçalo da Câmara Pereira (PPM), para dizer que a AD tem parceiros que são contra as mulheres e defendem a violência doméstica; depois usou o facto de se estar em dia de aniversário do referendo ao aborto para dizer que a AD tem parceiros que votaram contra esse direito feminino; e a seguir pegou na velha questão das touradas para dizer que a AD tem parceiros que são contra os direitos dos animais. O líder do PSD ainda titubeou ao justificar a aliança com o PPM como uma questão histórica da AD (considerando lamentáveis as declarações de Gonçalo da Câmara Pereira), mas depois depressa se recompôs. E a culpa foi de Sousa Real. Sempre que Montenegro a interrompia, ela dizia que a AD queria silenciar as mulheres. Argumento fraquinho, fraquinho, que entregou de bandeja ao adversário. Ele acusou-a de se fazer de vítima, usando a sua condição de mulher. E a agressividade dela foi-se esboroando quando ele a acusou de estar descontextualizada, lhe atirou com leis ambientais e animais aprovadas pelo PSD, as que estão no programa da AD. Mas, sobretudo, quando lhe disse que estava a usar toda uma ladainha em relação à AD por culpa do apelo ao voto útil de que foi vítima no debate com Pedro Nuno Santos.

Miguel Pinheiro — O líder do PSD deixou-se prender aos temas que mais interessam ao PAN — e só no final do debate denunciou aquilo que vê como a cumplicidade de Inês Sousa Real com as más decisões do PS nestes anos. Devia ter sido mais rápido a dar a volta, mas antes teve que lidar com um absurdo: a líder do PAN defendeu que um líder partidário que a interrompa durante um debate de campanha eleitoral está “a atropelar a voz das mulheres” e “a silenciar as mulheres”. Percebe-se a perplexidade no olhar de Luís Montenegro.

Ricardo Conceição — O nível de demagogia de Inês Sousa Real atingiu esta noite um novo pico. A líder do PAN tentou colar Luís Montenegro e a AD ao marialvismo de Gonçalo da Câmara Pereira, o líder do PPM. Sousa Real gravou uma cassete que desbobina numa rotação demasiado acelerada, que nem os espectadores mais atentos conseguem apreender. E jogou a carta da tentativa de silenciamento das mulheres contra o adversário no debate. Luís Montenegro falhou ao não conseguir arrumar de forma peremptória o exercício demagógico da sua oponente. Não sei se ficou abilolado com o ataque, mas perdeu a oportunidade de derrotar sem dó nem piedade os golpes baixos da líder do PAN. E por isso, leva um 6. O presidente do PSD esteve bem no final ao lembrar de forma inequívoca que o PAN não é inodoro no que toca aos blocos políticos e sente-se melhor à esquerda do que à direita.

Sara Antunes de Oliveira —Não, Inês Sousa Real. Quando alguém a interrompe num debate não é sempre porque a Inês é uma mulher. É um debate, não é um tempo de antena, os adversários interrompem-se. E sim, eu bem sei que muitos homens interrompem muitas mulheres só porque são mulheres e eles acham que podem. Mas também sei que, quando isso serve de argumento para tudo, depois já não serve de argumento para nada — mesmo (é essa a grande chatice) quando é verdade. Pior: neste caso, só serviu para destruir um arranque em que a líder do PAN estava a deixar Luís Montenegro em dificuldades a propósito das declarações de Gonçalo da Câmara Pereira, que o líder do PSD devia ter conhecido melhor antes de convidar para a AD e que agora é uma pedra muito chata no sapato (para dizer o mínimo). Sousa Real nunca mais conseguiu o mesmo embalo e Montenegro não voltou a perder o pé.

