Aconteceu em 2019, mas a pandemia meteu-se pelo meio. Assim sendo, adiou-se a cerimónia. Em maio desse ano, a notícia alegrou quem já se alegrava antes, mas com o trio mágico do artista: olhos azuis, voz incisiva, versos feitos de encanto. Eis então o Prémio Camões, o mais importante da língua portuguesa, para Chico Buarque de Hollanda. Atribuído anualmente em todo o espaço lusófono, distingue não um livro, mas uma obra.

Chico Buarque, cuja criação na música será mais conhecida do que a da literatura, começou a fazer caminho na indústria livreira em 1974, com Fazenda Modelo. Seguiram-se Chapeuzinho Amarelo (1979) e A Bordo do Rui Barbosa (1981), com ilustrações de Vallandro Keating. A partir daí, vieram os romances — e os livros que viajaram também para Portugal: Estorvo (1991), Benjamim (1995), Budapeste (2003), Leite Derramado (2009), O Irmão Alemão (2014) e Essa Gente (2019). Em 2021, foi publicado Anos de chumbo, um livro de contos. Todos os livros de Chico Buarque a partir de Estorvo, inclusive, têm sido, nos últimos anos, publicados em Portugal pela Penguin, chancela Companhia das Letras, no que parece uma grande aposta no autor, estando agendada para a próximo mês a publicação de uma edição especial de Leite Derramado, com ilustrações de Juan Cavia.

Assumamos as evidências: não terá chegado a surpreender a decisão do júri, mesmo para quem conhece mais Chico Buarque em palco e nos discos. Nas palavras dos decisores, que destacaram o “carácter multifacetado” da produção de Buarque, a obra do brasileiro contribuiu “para a formação cultural de diferentes gerações em todos os países onde se fala a língua portuguesa”. Antonio Cicero, que fazia parte do júri, afirmou ainda que a distinção era “um reconhecimento pela poesia” de Buarque “nas letras de música, que também são literárias”, citando “Construção”, música lançada em 1971, que Cicero considerou “um poema até raro de se fazer”. A decisão terá sido unânime e, assim, a 31ª edição do prémio voltou às mãos de um brasileiro, três anos após a premiação de Raduan Nassar. Antes deste, já 11 brasileiros tinham recebido o prémio Camões, instituído em 1998: João Cabral de Melo Neto (1990), Rachel de Queiroz (1993), Jorge Amado (1994), Antonio Candido (1998), Autran Dourado (2000), Rubem Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles (2005), João Ubaldo Ribeiro (2008), Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan (2012) e Alberto da Costa e Silva (2014). Em 2022, o prémio foi para Silviano Santiago.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.