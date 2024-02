Ataque cerrado à direita, críticas ao PS antigo e zero gás a cenários. O discurso de que Mortágua não se desvia

O outro mote que a AD lhe deu foi a aparição de Paulo Núncio, vice-presidente do CDS, que veio defender um referendo ao aborto — sendo imediatamente contrariado por Montenegro — e incendiou os ânimos à esquerda. As declarações foram divulgadas em dia de aniversário do Bloco de Esquerda, pretexto que Mortágua aproveitou para voltar a fazer tiro à AD, congratulando-se, ainda assim, por ver um “consenso” generalizado na sociedade que significa que “até a extrema-direita capitula” na questão do acesso ao aborto. E não cavalgou mais o assunto, dizendo estar convicta de que não haverá regressões nesse sentido.

De resto, parte das suas intervenções têm sido passadas a atacar, a dramatizar ou a tentar desmontar as propostas que constam dos programas da direita. Fê-lo em Almada, quando acusou os liberais de quererem “privatizar” o sistema de Segurança Social e deixar as pensões “sem cobertura”, uma “grandessíssima responsabilidade” que só se pagaria vendendo “dez ou trinta vezes a mesma Caixa Geral de Depósitos”, ironizou. E insistiu nas críticas às propostas da direita para baixar o IRC, sobretudo às grandes empresas. “Como é que o CEO da EDP não há de financiar a IL e os CTT o Chega? É natural que os milionários financiem quem defende os milionários”. O discurso contra as “elites que assaltam o país” e a direita que as protege tem sido uma constante. E só depois disso, como segunda prioridade, chega a crítica ao PS.

O conselho a Pedro Nuno: não tenha “orgulho” na maioria absoluta

“O nosso discurso é contra a maioria absoluta”, como resume fonte bloquista, num altura em que o partido acredita que algumas das desigualdades que se agravaram nos últimos anos foram o verdadeiro combustível para o crescimento do Chega. Até agora, os dois PS — o do tempo do costismo e o do pedronunismo, possível parceiro caso as eleições tragam resultados melhores do que as sondagens antecipam — seguem bem separados no discurso do Bloco. O tiro é dirigido ao PS da maioria absoluta e raras são as vezes em que os ataques atingem o novo programa socialista.

Esta semana, a crítica mais dura que Mortágua disparou contra o PS teve a ver com o excedente orçamental do último ano, que ultrapassou os 4,4 mil milhões de euros — “quase metade do Orçamento para a Educação ou um terço para a Saúde”. E apontou um erro do PS absoluto que Pedro Nuno Santos tem vindo a garantir que quer corrigir, prometendo a reposição do tempo de serviço dos professores ou a revisão das carreiras dos médicos: “Compraram-se guerras com todos os profissionais porque não havia dinheiro”.

Já Joana Mortágua chegou a dirigir-se a Pedro Nuno Santos, quando falava na questão do aborto e nas dificuldades práticas no acesso a ele no SNS, para o aconselhar a deixar cair o “orgulho” que já disse ter na governação de António Costa: “Quero dizer-lhe em nome de todas as mulheres que lutaram por um aborto seguro: está enganado. O SNS tem falhado às mulheres deste país. Essa irresponsabilidade tem de acabar. Vamos cobrar aquilo que nos é devido”.



Sobre o PS antigo, a coordenadora do BE identificou-lhe a “maior irresponsabilidade”: o regime de benefícios para residentes não habituais, “mais do que um PRR para financiar quem pode fazer subir os preços das casas e dificultar a vida a quem recebe um salário e não consegue pagar uma renda ou uma casa”. A ideia é sempre a mesma, e tem sido repetida por Mortágua nestes primeiros dias de campanha: o Bloco está pronto para “superar os bloqueios que a maioria absoluta desastrosa deixou em Portugal”; outra versão passa por apontar as “crises que a maioria absoluta abriu” ou agravou no país. É a forma de tentar resolver a aparente contradição entre lançar fortes críticas ao mesmo partido com que quer conversar no dia a seguir às eleições.

“Só um voto no BE pode mesmo virar a página desse passado, dessa maioria absoluta”, rematava no comício de Almada. O objetivo é claro: o BE quer deixar clara a separação das águas entre o que será uma “governação à esquerda” — e por isso faz questão de recordar de forma constante as conquistas da geringonça, de que fala com orgulho, frisando que as “impôs” ao PS — e o que foi uma governação do PS absoluto, longe de ser à esquerda.

É uma linha narrativa relevante para um partido que sente as sondagens virarem à direita, e que teme que a maioria absoluta do PS tenha sido o prego no caixão das maiorias à esquerda, por agora. Se os dados que existem parecem apontar para uma tendência para a alternância, o Bloco pede uma oportunidade para voltar a condicionar a governação do PS e tentar garantir que medidas de esquerda podem resolver os problemas instalados. Falta saber se o eleitorado confiará nessas garantias.