São muitos e a todos endereço uma palavra de respeito e agradecimento pela honra que nos dão com a vossa presença. Às representantes de sua excelência o senhor Presidente da República, por intermédio de quem envio uma mensagem de disponibilidade total da nova direção do PSD para prosseguir com sentido de lealdade e colaboração institucional , na relação de proximidade e cooperação que a democracia e os portugueses exigem e merecem.”

Ainda na fase dos cumprimentos, Luís Montenegro não se limitou a sinalizar a presença das representantes do Presidente da República e fez questão de dizer que estava disponível para ter uma relação de “lealdade e colaboração institucional” com Marcelo Rebelo de Sousa. As relações entre o PSD de Rui Rio e Belém já não eram as melhores e pioraram quando o chefe de Estado recebeu Paulo Rangel em Belém perto da campanha das eleições diretas de novembro de 2021. Mesmo que de forma indireta, ter um aliado em Belém (que nunca vai assumir sê-lo) é sempre uma vantagem para Montenegro. Marcelo, a partir do Brasil, felicitou-o minutos depois.

Agradeço ao senhor presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, que saúdo com amizade, e em quem agradeço o excecional acolhimento que esta mui nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto ofereceu a este marcante 40º Congresso Nacional do PSD.”

