Bagagem com preço à vista, cartões de embarque em papel e compensações por atraso. O que vai mudar nos direitos dos passageiros

Foi um voo de muito longo curso que chegou, por fim, ao destino. Quase 13 anos depois do início da discussão, as instituições europeias alcançaram um acordo, já classificado como “histórico”, sobre os direitos dos passageiros de transportes aéreos. São várias as regras que vão mudar, ainda que não tantas como queria o Parlamento Europeu.

Desde logo, as companhias aéreas não serão obrigadas a permitir uma mala de cabine gratuita, como propunham os eurodeputados, mas terá de haver mais “transparência” nos preços. Este foi um dos temas que, devido à grande pressão do lobby da aviação, manteve a reforma presa em Bruxelas durante tanto tempo.

Já as compensações aos passageiros em caso de atrasos vão manter-se, ao contrário do que propunha o Conselho da União Europeia. E as famílias com filhos pequenos não terão de pagar mais para viajar juntas. Apesar de não ser uma vitória total, o Parlamento acredita que os direitos dos passageiros “ficam dez vezes melhores do que estavam”.

O acordo foi alcançado no Comité de Conciliação, em Estrasburgo, uma etapa do processo legislativo da União Europeia (UE) que só acontece quando não há acordo nas fases anteriores. É composto por 27 representantes dos Estados-membros e por uma delegação de 27 eurodeputados. Para que uma lei seja aprovada, é necessária uma maioria absoluta na delegação do Parlamento, o que acabou por acontecer, revela ao Observador o eurodeputado do PPE/PSD Sérgio Humberto, único português entre os membros efetivos. “Não foi uma vitória de goleada, como queríamos, mas foi uma vitória”, acredita.

A Associação de Defesa dos Direitos dos Passageiros (APRA) diz que se evitou “o maior retrocesso na história dos direitos dos consumidores europeus”. Isto porque, nas últimas semanas de negociações, “o Conselho chegou a apresentar propostas que incluíam cortes de até 66 % nas indemnizações” ou um “sistema de compensações fixas de apenas 200 euros impulsionado pela França e pela Alemanha”, refere a APRA em comunicado. “Os franceses tiveram uma posição muito dura, e, em alguns momentos, isto esteve quase para cair”, confirma Sérgio Humberto.”No final do processo, o objetivo já não era a melhoria dos direitos dos passageiros, mas sim a preservação dos mesmos”, diz a APRA, que reconhece “mérito” ao Parlamento Europeu.

As novas regras só deverão entrar em vigor no verão de 2027. Haverá ainda uma votação formal no Parlamento Europeu a 7 de julho e o Conselho da UE também terá de aprovar a versão final. Depois de o novo regulamento ser publicado no Jornal Oficial da UE, as companhias aéreas terão 12 meses para implementar as mudanças.

Três horas de atraso valem compensação…

Era um dos principais braços de ferro entre o Parlamento Europeu e o Conselho da UE, aqui composto pelos ministros dos Transportes dos Estados-membros. Estes queriam aumentar o tempo a partir do qual os passageiros têm direito a uma compensação caso o voo se atrase, enquanto os eurodeputados queriam manter tudo como está. Aqui, o Parlamento pôde cantar vitória. Os passageiros vão continuar a ter direito a uma indemnização a partir das três horas de atraso. O Conselho defendia um aumento para quatro horas.

“O Conselho da UE, a uma dada altura, queria aumentar para seis ou sete horas”, revela Sérgio Humberto. O que para o Parlamento era um retrocesso nos direitos dos passageiros.

O novo regulamento também prevê que, no âmbito do direito à assistência, devem ser “oferecidas gratuitamente aos passageiros” bebidas “por cada duas horas de tempo de espera; uma refeição após três horas e, em seguida, a cada cinco horas de tempo de espera, até um máximo de três refeições por dia; acesso à internet e duas chamadas telefónicas”.

A transportadora aérea “pode limitar ou recusar a prestação de assistência” se “a sua prestação atrasar ainda mais a partida do voo em atraso ou o reencaminhamento, incluindo a partida do transporte alternativo”. Além disso, “quando a estadia de uma ou mais noites se torna necessária, durante a espera pelo voo ou pelo transporte alternativo, é oferecido gratuitamente aos passageiros: alojamento em hotel; e transporte de ida e volta entre o aeroporto e o alojamento em hotel”.

… e os valores mantêm-se

Os valores das indemnizações também não vão sofrer alterações, ao contrário do que propunha o Conselho. Segundo Sérgio Humberto, esta discussão teve lugar nas reuniões do Comité de Conciliação. “Claro que queríamos que as compensações financeiras tivessem valores mais significativos”, admite o eurodeputado. Mas ainda assim “foi uma vitória para nós”. Para trajetos iguais ou inferiores a 1.500 quilómetros, os passageiros podem receber 250 euros. O patamar acima prevê uma compensação de 400 euros em viagens de até 3.500 quilómetros. Já para distâncias superiores a indemnização será de 600 euros.

As indemnizações podem ser reduzidas em 50% “se for oferecido aos passageiros um reencaminhamento posterior para o seu destino final num voo alternativo” ou em 25% “se a hora programada de partida for antecipada menos de três horas e o passageiro tiver apanhado o voo”.

As companhias aéreas vão ter ainda a obrigação de informar os passageiros, no prazo de quatro dias (96 horas) a contar do final da viagem, sobre como devem agir para pedir a indemnização. Outra medida que foi conseguida a custo nas negociações. Os passos a seguir devem constar “num suporte duradouro, com informações sobre os direitos dos passageiros a indemnização, e instruções claras sobre a forma de apresentar um pedido de indemnização”. O Parlamento queria que o impresso da indemnização fosse dado aos passageiros “na hora”. Outra novidade é que as indemnizações têm de ser pedidas no prazo de nove meses a contar da data de partida que consta no bilhete.

Em vez da indemnização, as companhias aéreas vão continuar a poder oferecer aos passageiros a opção de receberem um vale, mas é necessário o “consentimento explícito num suporte duradouro” por parte do passageiro. Os vales podem ter a validade máxima de 12 meses, um prazo que pode ser prorrogado uma vez por mais 12. Se o vale não chegar a ser utilizado pelo passageiro nesse prazo, a companhia tem de emitir o reembolso automaticamente no prazo de sete dias. Além disso, “as partes podem chegar a acordo sobre a realização de um pagamento total ou parcial em qualquer momento antes de o vale ser utilizado ou expirar, apesar de o passageiro ter optado inicialmente por um vale”, diz o regulamento.

Segundo Sérgio Humberto, só cerca de 8% dos passageiros são indemnizados atualmente pelos atrasos dos voos, muitas vezes devido a desconhecimento sobre os procedimentos. “Os números vão ser muito diferentes a partir de agora”, acredita. Destes 8%, parte “eram pessoas que recorriam a escritórios de advogados ou a empresas especialistas nestas reclamações. E muitas vezes tinham de pagar um montante na ordem de 50%” pelo apoio. “A partir de agora será tudo muito mais claro. Há que ter consciência de uma coisa: as pessoas querem ter a viagem a tempo e horas, não estão a viajar para receber compensações. O que não pode haver é atrasos constantes, como acontece com diversas companhias”, atira o eurodeputado.

As companhias aéreas foram rápidas a reagir à manutenção das regras que durante anos lutaram para mudar. “Manter as regras atuais sobre os atrasos e compensações não vai reduzir nem prevenir atrasos e cancelamentos, a maior parte está fora do controlo das companhias aéreas”, declarou em comunicado o grupo de lobby Airlines for Europe (A4E), cujas as associadas representam mais de 80% do tráfego aéreo europeu e incluem TAP, Ryanair, Easyjet, Lufthansa, Air France, British Airways e Iberia.

Companhias podem cobrar pela bagagem de mão, mas têm de revelar logo o custo

Foi, desde que a proposta de reforma dos direitos dos passageiros foi apresentada em 2013, outra grande fonte de celeuma entre o Parlamento e o Conselho. Devem ou não os passageiros ter direito a uma peça de bagagem de cabine gratuita em qualquer viagem? A questão levantou-se devido às políticas nem sempre claras em relação à bagagem, sobretudo, pelas companhias de baixo custo, nas quais o preço inicialmente apresentado para uma viagem pode duplicar no final se for acrescentada uma mala.

Neste ponto, o lobby das companhias aéreas acabou por levar a melhor. Não serão obrigadas a permitir uma mala de cabine gratuita, como defendia o Parlamento, apenas o transporte gratuito de um “objeto pessoal”, que a UE define como “uma unidade de bagagem não registada, que cumpre os requisitos em matéria de segurança, e com dimensões máximas de 40x30x15 cm ou na condição de caber sob o banco em frente ao qual o passageiro está sentado”.