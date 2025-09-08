Bayrou caiu, mas Macron já estuda sucessor. Novo primeiro-ministro será de esquerda ou centrista?

Rei morto, rei posto. O Presidente francês, Emmanuel Macron, já está a pensar sobre quem é que vai ocupar o lugar de primeiro-ministro em França. O nome será anunciado “nos próximos dias” pelo Palácio do Eliseu e há vários nomes na calha. François Bayrou não resistiu a uma moção de confiança que o próprio convocou. No seu discurso antes da votação, demonstrava a sua resignação ao facto de não sobreviver a esta “prova dos nove”: “A queda do meu Governo foi anunciada desde o primeiro minuto da sua existência”.

Com esta moção de confiança, François Bayrou procurava ganhar legitimidade e apoios para a discussão e aprovação do Orçamento do Estado. No centro da agenda do ainda primeiro-ministro está a questão da dívida pública, que no seu entender terá obrigatoriamente de levar a uma redução da despesa pública e a uma maior contenção orçamental. No entanto, o centrista já sabia à partida que seria uma missão praticamente impossível sobreviver a esta votação, numa Assembleia Nacional altamente polarizada e fragmentada.

Foi um “suicídio político”, como descreveu a imprensa francesa. A moção de confiança foi chumbada por mais de 65% dos deputados da Assembleia Nacional (364): todos os partidos de esquerda votaram contra, tal como a União Nacional (RN) e até deputados de partidos de direita. Apenas 194 parlamentares votaram a favor, em particular no bloco centrista. Perante estes resultados, François Bayrou terá de apresentar a sua demissão ao Presidente francês, algo que fará esta terça-feira de manhã.