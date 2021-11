Ben Wilson: "Fazemos sacrifícios para viver nas cidades. São lugares de enorme riqueza e doença, mas faz parte da lotaria de viver nelas"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que assistimos à “maior migração da história”— em 2050, dois terços da humanidade estarão a viver em cidades —, o historiador Ben Wilson dedica-se ao estudo intensivo dos ambientes urbanos que, em tempos de pandemia, contribuíram para o espalhar “veloz” da Covid-19, com os sucessivos confinamentos a ilegalizarem “as vantagens das cidades”, incluindo “os encontros casuais” outrora dados como garantidos.

Wilson, formado em História, consultor de vários programas de televisão e presença assídua nos media, esteve em Lisboa a promover “Metrópoles. A história da cidade, a maior criação da civilização” (Edições Desassossego). Um livro que recua sete milénios no tempo até Uruk, “a primeira cidade do mundo”, e viaja por diferentes épocas e destinos, incluindo Lisboa do século XV, para desenhar o trilho da urbanização até aos dias de hoje.

Em entrevista ao Observador, Wilson comenta que, tradicionalmente, as cidades não fizeram muito pela saúde mental das populações, ainda que o tema esteja, muito provavelmente, em agenda num futuro próximo: a pandemia inverteu a existência citadina e fez muitos de nós questionar modos de vida e virar a atenção para o campo. Se os meios urbanizados podem contribuir para problemas como a ansiedade e a solidão, eles conseguem também “suportar muita dor” e ser muito “resistentes”. Afinal, as cidades “não são os edifícios — eles podem ser destruídos por bombas —, mas sim as pessoas que lá vivem e que estão preparadas para fazê-las funcionar”.

O que é que faz da cidade uma cidade?

Essa é uma pergunta muito difícil. Já tinham existido assentamentos, mas Uruk [a primeira cidade do mundo] é diferente no sentido em que há uma organização em redor de um lugar sagrado, há densidade e especialização das pessoas que lá vivem — não são apenas agricultores ou pessoas envolvidas numa atividade específica, existe diferenciação de capacidades —, mas há também burocratas, o que leva à criação de hierarquias, e ainda uma forma de registar essa informação. Soa mais técnico do que é, mas estou a tentar diferenciar em relação a tudo o que veio antes. Se tivesse de escolher apenas uma palavra, seria complexidade.

No início do livro refere-se à Epopeia de Gilgamés, “a mais antiga obra literária sobrevivente da Humanidade”. Nela é relatado o dilema entre a natureza e a cidade. O homem ganhou muito com as cidades, mas o que é que perdeu?

A cidade é demasiado limitadora para Gilgamés… E isso é um ponto de vista muito moderno, mas penso que a história está cheia dessas tensões. Fazemos sacrifícios para viver nas cidades, pelo que obviamente há um lado bom: são lugares de enorme riqueza e também de doença, mas faz parte da lotaria de viver nela. Talvez tenhamos perdido [algo] mais cedo, com a revolução agrícola. Perdemos o estilo de vida nómada dos caçadores coletores. Se agora atribuímos glamour a isso é porque é o oposto de como vivemos e é [um estilo de vida] mais sustentável — a projeção no passado reflete as nossas ansiedades.

Diria que ganhámos muito enquanto espécie em termos de maximizar o nosso poder cerebral coletivo. Numa escala macro, a cidade permitiu o aumento da população, do conhecimento e da invenção — nada disso vem sem um preço e é assim que devemos olhar para as coisas. No grande esquema das coisas, o progresso da civilização é possibilitado pelas cidades. O que sentimos sobre a civilização, se esse foi ou não um bom passo, é uma pergunta impossível de responder porque sabemos muito pouco. Mas sabemos, sim, que sem a cidade não estaríamos aqui e muitas pessoas pagaram o preço por isso — a cidade extraiu o sangue e suor de muitos e deixou uma pegada enorme no ecossistema.