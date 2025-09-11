Bolsonaro ganhou a batalha, mas não deve ganhar a guerra: Fux vota pela absolvição e adia decisão final

O quarto dia de julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado tinha apenas um ponto na agenda: a votação de Luiz Fux, juiz da 1.ª Secção do Supremo Tribunal Federal (STF). Fux foi o terceiro magistrado a votar, de um coletivo de cinco juízes. Os dois primeiros juízes — Alexandre de Moraes e Flávio Dino — já tinham votado na condenação de todos os oito réus em todos os crimes imputados pela acusação da Procuradoria Geral da República (PGR), pelo que uma condenação de Fux formaria uma maioria no STF, suficiente para ditar o futuro do antigo Presidente do Brasil e dos seus aliados, conhecidos como “núcleo crucial”.

Em vez disso, verificou-se precisamente o oposto. Luiz Fux lançou uma corda de salvação ao ex-chefe de Estado e votou a sua absolvição nos cinco crimes de que está acusado: organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração do património protegido, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito Democrático. Fica agora nas mãos dos outros dois juízes poder confirmar a condenação votada por Moraes e Dino.

Mas a divergência no seio do STF ficou exposta logo na primeira intervenção de Fux. O magistrado entrou na sessão ao ataque, defendendo a nulidade do processo com base nas preliminares ou questões técnicas. A posição foi claramente contrária à de Moraes e Dino na terça-feira, já que ambos recusaram a defesa técnica ou sequer debruçar-se longamente sobre esse tópico, que já tinha sido apreciado pela Secção aquando da receção da denúncia.

Ainda assim, Fux propôs-se a apreciar o mérito jurídico de cada uma das acusações, imputada a cada um dos réus. E foi isso que fez ao longo das nove horas seguintes, prolongando a sessão bem para lá da singular sessão matinal marcada na agenda do STF. O magistrado debruçou-se longamente sobre as premissas jurídicas em que se baseia cada um dos crimes, recuando a eventos tão longínquos como a fundação dos Estados Unidos da América e a redação da sua Constituição pelos “Pais Fundadores” ou avaliando a diferença entre sistemas políticos autoritários, democráticos e híbridos.