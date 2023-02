Um polícia munido de um tanque olha para um supermercado e vê um campo de batalha. Nos Estados Unidos, a forma que encontraram para responder aos problemas existentes nos departamentos de polícia foi, como diz o norte-americano Brian Klass no livro Corruptíveis (ed. Bertrand), passar-lhes os excendentes de material militar das forças armadas. Já na Nova Zelândia, a estratégia passou pelo recrutamento, cujos critérios são baseados nos traços de personalidade dos candidatos, que devem ser, acima de tudo, sensíveis para com o próximo. Se vir alguém no chão na rua, tem empatia suficiente para ir ter com essa pessoa e saber se tem algum problema?

O que este professor universitário procura escrutinar neste livro, que acaba de ser publicado em Portugal, é, tal como sugere o subtítulo, perceber se os lugares de poder corrompem, por si, pela natureza que os criou, ou se atraem as pessoas que são corruptas. A resposta é: as pessoas corruptíveis sentem-se atraídas pelo poder e são muitas vezes melhores a obtê-lo. Sentimo-nos inclinados para maus líderes por razões irracionais, pelo facto de os nossos cérebros ainda terem reações semelhantes às que tínhamos na Idade da Pedra.

Os maus sistemas tornam tudo isto pior, quando poderiam tornar tudo isto melhor. Bastava apostar em novos critérios de recrutamento, em sorteios de governos sombra para supervisionar o poder, alternância de funções, auditar os processo decisórios e não apenas os resultados, vigiar os controladores, criar alertas de responsabilização eficazes e frequentes, não permitir que as pessoas sejam vistas como meros números.

Brian Klaas nasceu em 1986 no estado americano do Minnesota. É professor de Políticas Globais na University College de Londres. Escreve regularmente na revista The Atlantic e no jornal Washington Post e é o apresentador do podcast Power Corrupts.

