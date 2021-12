Bryan Fogel, realizador do documentário sobre Jamal Khashoggi. "Há provas claras sobre o que aconteceu”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem Netflix, nem HBO, nem Amazon Prime — nenhuma das principais plataformas de streaming atreveu-se a tocar em “O Dissidente”, documentário de Bryan Fogel que desvenda as circunstâncias que envolveram o assassinato do jornalista do The Washington Post, Jamal Khashoggi, quando se dirigiu ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para tratar de documentos que lhe permitissem casar com Hatice Cengiz. A noiva ficou fora do edifício, à espera de Khashoggi, mas este não voltaria a ser visto vivo depois de 2 de outubro de 2018. O que hoje se sabe é que minutos depois de entrar no consulado, Khashoggi foi manietado por um esquadrão saudita que o sufocou até à morte e desmembrou o corpo.

De nada valeu a ovação de pé, quando os créditos de “O Dissidente” começaram a rolar, depois da estreia no Sundance Film Festival, nos Estados Unidos, em 2020. Tão pouco valeu o currículo do realizador, que recebeu o Óscar de Melhor Documentário por “Icarus” (2017) — um filme que começa por ser sobre quão fácil é recorrer ao doping no desporto amador para, depois de uma guinada algo inesperada, ir parar bem no centro de um dos maiores escândalos desportivos de sempre. Muito menos, ao que parece, valeu o facto de já haver uma relação anterior entre o realizador e a Netflix, que comprou os direitos de “Icarus” e tem hoje o filme disponível no seu catálogo.

Em conversa por videoconferência, perguntámos a Bryan Fogel o que acha que mudou para que em 2020 as principais distribuidoras não se interessassem por um documentário de um realizador oscarizado sobre um dos eventos mais mediáticos dos últimos anos — e que vai ser exibido em Portugal esta sexta-feira, 17, às 22h, no TVCine. Após a estreia, “O Dissidente” permanecerá no serviço de vídeo on-demand do canal de cabo.

“Nada mudou. A realidade do mundo em que nos encontramos é exatamente a mesma. Isto é apenas um testemunho de onde nos encontramos neste momento enquanto sociedade. Dinheiro, crescimento económico e investimentos tomam sempre prioridade sobre os direitos humanos. Isso, em relação a esta história, foi muito claro”, responde Bryan Fogel, que neste documentário dá voz a Hatice Cengiz, a noiva de Khashoggi, e a Omar Abdulaziz, o jovem dissidente saudita com que o jornalista do The Washington Post estava a trabalhar. A isto, Fogel junta ainda imagens inéditas da investigação e acesso privilegiado à polícia e ao ministério público da Turquia.