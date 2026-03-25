Carneiro forçado a debater no congresso de Viseu uma nova estratégia de oposição. Até onde romper com o PSD?

Ao Observador, a secretária nacional do PS Maria Antónia Almeida Santos elogia o trabalho “inexcedível” de Carneiro em “reunificar o partido”, quando chegou à liderança. “Agora falta o período de lamber as feridas“, diz, quando acredita que “o Congresso vai marcar uma nova etapa e o partido vai começar a construir uma alternativa”. “O PS deve recentrar-se e, para fazer esse caminho, deve ter alguma autonomia”, afirmou ainda quando questionada sobre a disponibilidade para parcerias com o PSD: “Não defendo que se deva virar costas, mas a postura não colaborante do PSD deve levar o PS a fazer um caminho autónomo”.

“O Congresso vai ser importante para afirmamos que temos um projeto e que somos uma alternativa consistente“, afirma este membro da direção de Carneiro. É visto com uma oportunidade para uma viragem, depois de o líder ter feito algumas tentativas — sendo as mais conhecidas, por carta — de dialogar com Luís Montenegro. “Fez bem em mostrar que tem propostas, mas agora deve apresentar às pessoas e não ao Governo”.

“É preciso começar a fazer caminho alternativo”, diz ao Observador Luís Testa, um dos subscritores da moção que defende que o PS recuse a posição de “parceiro” do Governo e que desafia Carneiro a “saltar de cima do muro do ‘nim’”. Se não for assim, o PS vai limitar-se a “disfarçar a aliança tática entre o PSD e o Chega”. A disponibilidade permanente do PS para acordos “coloca sempre o PSD numa posição de conforto em relação a toda a sua agenda: se não aprovar com um, aprova com o outro”.

Dito isto, o socialista que é líder do PS-Portalegre também diz ser “contra virar totalmente as costas”, até porque “o PS não pode deixar de estar presente nas questões de regime, como a organização dos serviços essenciais ao funcionamento do Estado”. “Não pode haver ruturas insanáveis”, afirma Testa. Só que neste momento, acrescenta, “parece excêntrico estar disponível para pontes sempre dinamitadas e continuarmos a passar o rio como se existissem”.

A questão vai dar, invariavelmente, ao quem rompeu primeiro. E aí os socialistas são unânimes no apontar de dedo a Luís Montenegro. “Nós não devíamos romper, mas estão a romper connosco”, afirma Testa. Fernando Medina também já disse que “o PSD não pode fazer nas matérias importantes e fundamentais todos os acordos com o Chega e esperar que o PS aprove orçamentos”. É claro em dizer que o PSD está a fazer uma “tentativa de fazer sua a agenda da extrema direita achando que ganha alguma coisa com isso”.

E Mariana Vieira da Silva afirmou, também num programa da rádio Renascença, que não se pode esperar que “ser um partido responsável é algo que só se exige ao partido da oposição no momento de aprovar o Orçamento.” E o caso dos juízes do TC é o caso mais paradigmático, com Mariana Vieira da Silva a dizer que “o PSD, ao fazer isto, rompe com o acordo histórico da democracia, cumprido por todos os primeiros-ministros desde 1982. E rompe com a vontade de ter um diálogo estruturado com o PS.” Medina também considera que não há dúvidas de “que um acordo entre o PS e o PSD numa matéria com esta natureza vai ter impactos profundos sobre a relação entre os partidos em futuro. Até onde vai em concreto não me cabe dizer”, disse.

No caso de Vieira da Silva já tinha dito que o afastamento era necessário bem antes deste caso. Numa entrevista na SIC-Notícias, no final de fevereiro, a socialista defendeu que Carneiro “não deve continuar a mandar cartas” ao primeiro-ministro e que devia focar-se na apresentação de propostas no Parlamento. E sobretudo em duas áreas concretas que a ex-ministra considerou não terem tido ainda “reflexão” suficiente do partido: habitação e custo de vida. “Faltou reflexão” no partido nestas duas áreas concretas e isso “penalizou o PS a partir de 2024″ e também nas eleições autárquicas, disse.

A moção que o líder do partido acabara de apresentar nessa altura propunha mais consensos com o PSD, nomeadamente na área da justiça. E também colocara selo de vitória sobre o desempenho eleitoral do partido, tanto em autárquicas como também nas presidenciais de Seguro. Sem fazer análise à consistência que o Chega, que está à frente do PS no Parlamento, foi sempre mostrando nos mesmos atos eleitorais. É uma avaliação que também se exige dentro do partido, agora que já passaram as eleições, isso e a aproximação maior do PS das pessoas, para tentar evitar um desaire como o de 2025 em novas legislativas. Venham elas quando vierem.