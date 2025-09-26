Carpool com Marco Almeida: "Concelho de Sintra viu-se invadido por imigrantes"

“Há uma bandalheira de tuk tuks por todo o lado”

Estamos a circular na A16. Ana Mendes Godinho, a candidata do PS, já prometeu acabar com as portagens na A16 para residentes, trabalhadores e empresas, é uma medida que pode fazer sentido?

Quanto é que custa a medida? Uma medida que beneficia apenas alguns e prejudica todos os outros. Foi anunciado o número de 15 milhões de euros, [está] errado. Fico muito preocupado quando os candidatos à Câmara Municipal de Sintra anunciam medidas que estão mal quantificadas, basta consultar as Infraestruturas de Portugal, que fazem a gestão da A16 por via da concessão, para dar conta que isso poderia ter um custo que rondaria os 25 milhões de euros sem manutenção, todos os anos, acrescidos dos custos que vão entrar brevemente a cargo das infraestruturas que têm a ver com a manutenção da via. Podemos estar a estimar por ano entre 26 a 27 milhões de euros. Acredito mais de que essa verba deve ser investida na Carris Metropolitana, na criação de novos meios de transporte. Os transportes públicos, a entrada em funcionamento do SATU (Sistema Automático de Transporte Urbano), a possibilidade que é real, porque este novo governo lançou esta possibilidade, de que as câmaras poderem entrar na gestão do transporte ferroviário, como entrou no transporte rodoviário, são medidas que a mim me interessam. Acho que a ponderação da chegada do metro até Queluz deve estar em cima da mesa e, do ponto de vista ambiental, é sempre favorável apostar nos mais no transporte público, transporte rodoviário, embora a carência de vias dificulte.

Vamos aproveitar que estamos aqui no novíssimo Hospital de Sintra, que tem sido alvo de inúmeras críticas da sua parte. Não vê benefícios nesta obra?

Gostava de dizer bem porque estava a reconhecer que os sintrenses estavam melhor servidos. A Câmara gastou aqui à volta de 63 milhões de euros e a pergunta que deixo é: que benefício têm os sintrenses? Construiu-se uma unidade, a Câmara substituiu-se ao Estado Central e ao Ministério da Saúde e não negociou o reforço de recursos humanos, sobretudo o pessoal médico e de enfermagem. Foi se buscar ao Amadora-Sintra? Fernando Fonseca os recursos para aqui. Ou seja, dividiram-se os poucos recursos que já tínhamos. Quando a Câmara entendeu avançar devia ter negociado a questão da distribuição dos recursos humanos. Não o fez e perdemos todos. Aliás, encontra certamente na comunicação social críticas de médicos e dos sindicatos sobre o prejuízo que esta unidade está a contribuir para o Amadora-Sintra, do ponto de vista da prestação dos seus.

Era para ser benéfico e prejudicou ainda mais o hospital central?

Não sou eu que digo, é aquilo que tenho lido na comunicação social, quer por via de médicos, quer por via dos sindicatos e dos utentes que se socorrem aqui deste serviço. Em que a constatação que fazem é que o serviço é muito escasso face às necessidades que temos no concelho de Sintra. Acho que não ganhámos nada, aliviámos o Estado Central de uma comunidade que era dele e vamos ver como é que vai ser o futuro do ponto de vista da gestão. Vou ser firme com o Governo, não me interessa se é do PSD, do CDS, do PS, seja quem for, o Amadora-Sintra e esta unidade local de Saúde Sintra, não podem ter os recursos que tem atualmente a seu cargo [porque] são insuficientes para a população a quem temos que prestar serviços de saúde.

O hospital está feito. Suponho que, apesar das críticas, não o queira mandar abaixo. O que vai fazer com ele?

Pois não, isso não. Depois do dia 12 de outubro faço questão de ter uma reunião com a administração da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra. Há um dado que acho que é importante: ao fim de três meses de funcionamento, qual é a avaliação que a administração da entidade que gere o hospital faz sobre a entrada em funcionamento desta Unidade de Saúde Sintra? Serviços prestados, utentes que utilizaram, horários de abertura… E depois temos de encontrar soluções. As câmara de Cascais e de Oeiras andam a construir habitação para médicos, professores, forças de segurança porque sabem que estamos numa área concorrencial em que faltam recursos. A Câmara de Sintra não fez rigorosamente nada, portanto tudo lhe passou ao lado e pronto. E acredito que o médico que tenha a proposta de ter uma habitação em Cascais, vá para lá e não venha para aqui.

Estou a ver que a placa que mais gosta em Sintra é aquela que diz Cascais.

Não, a placa que mais gosto é a da qualidade e esse é o meu objetivo. Temos uma população extraordinária, projetos nas escolas que são fantásticos, grupos de teatro que dão cartas lá fora, empresários que são altamente inovadores… Temos uma efervescência dentro do concelho, mas tivemos o azar de nestes 12 anos termos um mau poder político liderado pelo PS e esta marca não há nenhum candidato ou candidata que se livre. O PS prestou o mau serviço aos sintrenses. Santa paciência. Isto tem que ser dito.

Há muito que existe muita heterogeneidade em Sintra. Além de problemas na habitação, também há muito turismo de luxo, muitos condomínios privados. Há alguma forma de combater estas diferenças dentro do município ou até dão jeito para ir buscar ao turismo e investir noutros locais?

O que fica do turismo em Sintra, para além da atividade económica, não é assim tanto, a não ser por via dos palácios. A administração da Parques Sintra Monte da Lua foi ontem nomeada e não tem um elemento da câmara, significa que esta câmara não tem nenhuma capacidade de influenciar o Governo sobre uma empresa que é pública, que tem 15% do capital social municipal e que a câmara de Sintra deixou de ter o lugar que teve durante anos. Isto mostra bem como o poder político em Sintra está altamente fragilizado, não tem a capacidade de influenciar. Sintra é um mosaico, mas essa também é a riqueza do concelho, quer do ponto de vista do seu território, quer do ponto de vista da sua dimensão humana.

Tem o melhor e o pior.

Tem o melhor e o menos bom. E o menos bom são desafios. Reuni com a Associação dos Proprietários da Serra de Sintra, imóveis que valem muitos milhões de euros, e ando a reunir com associações de proprietários e de moradores das zonas urbanas, imóveis que valem significativamente menos do que aqueles que estão aqui na zona do centro histórico de Sintra. Os problemas são os mesmos, curiosamente: fraca qualidade dos acessos rodoviários. problemas de lixo… Quer se viva numa zona rica ou numa zona de condição social mais baixa, os problemas são os mesmos. Significa que ninguém aqui foi bem tratado, ou seja, todos foram mal tratados. E estes [turistas] são massacrados por causa da pressão turística que a Câmara também não conseguiu resolver.

Qual é o problema?

Já viu a bandalheira que está aqui de tuk tuks por todo o lado? Ninguém põe mão nisto porque esta Câmara se desculpa [dizendo] que não há regulamento aprovado. É falso. A Câmara tem autoridade para resolver este problema de um dia para o outro através da regularização dos circuitos de trânsito aqui dentro. A Câmara pode estabelecer limites àqueles que circulam nas estradas desta zona, pode ter uma autoridade brutal do ponto de vista da fiscalização e do policiamento.

O estacionamento é um problema?

Há pouco estacionamento por isso defendo a criação de um grande terminal na Portela de Sintra, o hub da Portela, que será a zona a onde será feito o transfer turístico para o centro histórico. Vamos limitar a circulação de automóveis particulares de acesso aos nossos monumentos e vamos deixar aos operadores turísticos alguma liberdade, mas há operadores turísticos que têm que ser metidos na ordem. Digo isto com toda a frontalidade.

Considera o aumento da taxa turística?

Não, não considero. Acho que não é por aí que se resolve rigorosamente nada e isso não está, na minha perspetiva, ser uma opção. Temos é que dignificar o turismo em Sintra, metendo a Parques Sintra Monte da Lua na ordem, tendo em conta de que não pode receber tantos turistas como recebe atualmente. Defendo, por exemplo, que os nossos monumentos possam fechar rotativamente um dia por semana, até para que o próprio monumento possa respirar, até por uma questão de preservação. Veja bem o que está aqui, este assalto completo aos turistas que estamos aqui a viver. Isto não é aceitável e disciplina-se com fiscalização.