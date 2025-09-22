Carpool com Ricardo Leão: Chega à perna em Loures? "Eu tenho a perna grossa"

As pessoas recorrem a estas soluções porque querem? Na altura em que as pessoas ficaram aqui na mesma, em tendas, disse que estavam aqui porque queriam.

São coisas diferentes e não vamos misturar, isso é injusto. A pergunta sobre se as pessoas que recorrem às barracas não têm outra resposta, algumas sim, outras não. Na altura da CDU foi feita uma estratégia local de habitação, que aponta para a resolução de 600 barracas. Essas vamos resolvê-las até junho do próximo ano, que é o limite do PRR. Agora o problema é se deixamos crescer mais barracas e já tenho mais 300 fora da estratégia local de habitação em que temos de ter apoio do Governo para poder resolver. Estamos a falar já de perto de mil. Tenho uma lista de espera de 1.100 pessoas [para habitação municipal]. E aquilo que estava a acontecer era uma estratégia de crescimento de habitação que estava a ter aqui contornos preocupantes.

E estas casas de alvenaria mantiveram-se?

Estão aqui há anos.

Então é uma questão de antiguidade? Também são construções ilegais.

Estas já estão na estratégia local da habitação, grande parte delas. Já estão identificadas como local de habitação. As que estamos a falar são outras, são outras construções. Não são barracas, são barracos. São quatro metros quadrados, quatro chapas de zinco.

Não ficou muito melhor, ficou aqui o lixo acumulado e as pessoas na altura ficaram sem os sítios a que chamavam casa.

Acha isto digno?

Mas a resposta foi mais digna?

Nós temos de estancar o crescimento da construção é ilegal e aqui não vou permitir mais construção nova, não vou.

Aqui vemos polícia municipal…

Tenho uma equipa permanente neste bairro do Talude para não deixar haver construção nova. Ou estancamos o problema ao nível do crescimento ou não há solução nenhuma. Podem vir 1.300 milhões de euros, dinheiro para cima da mesa. Esta ideia que se vendeu aqui, que era o que estava a ser vendido às pessoas e tenho pena que as pessoas tenham caído nessa, era “construam uma barraca que têm direito a uma casa”. Isto é injusto para as pessoas que caíram nessa teia e é injusto para o resto do concelho de Loures. Está no Ministério Público, foi feita a queixa. Eu tenho casos em que vieram para aqui porque disseram que comprando uma barraca com 2.000, 3.000 euros tinham direito a uma casa. Tenho casos de pessoas que vieram do aeroporto direto, fotografias da mala, do bilhete da viagem no próprio dia e vieram logo para aqui. Nós temos que ter solução para os problemas das pessoas e vamos ter solução para 900 barracas que estão aqui no nosso, mas se eu deixar crescer isto como estava a crescer, não há solução possível. É demagógico dizer que há solução, é demagogia pura.

É a Polícia Municipal que faz essa fiscalização aqui?

Está aqui a fazer em permanência. Têm essa orientação, de gestão do próprio território. Se eu não estacar este problema, não há solução possível. E esse Movimento Vida Justa que existe, podia ajudar e não ajuda porque manipulam as pessoas. Já houve 24 dessas famílias que foram tiradas aqui dos bairros que já se autonomizaram, já arranjaram trabalho com o apoio dos serviços da Câmara, já arranjaram casas em vários sítios do país.

Esse movimentos sociais podem ter tido essa vantagem, alertaram para o problema. Ou não?

Não, essas pessoas deixaram de ser manipuladas e vieram ter com a Câmara para encontrar soluções. E nós conseguimos encontrar soluções com elas.

Quando disse aquela frase do “ficaram porque quiseram”…

Nós tínhamos pessoas que estavam em pensões pagas pela câmara e que saíram das pensões e vieram novamente reerguer a barraca.

Porque acha que isto acontece?

A ideia que se está a vender, que vamos dar 1.300 milhões de euros, que vai haver solução para tudo, e que constroem uma barraca e têm direito a uma casa. E depois há que ver com atenção quantas é que estão aqui e estão noutros concelhos.

Já saímos do bairro do Talude. A Polícia Municipal deve ter competências para intervir no caso de ocupações ilegais e em situações de sobrelotação de casas.

A Polícia Municipal tem funções que estão na lei de forma clara e a gestão do território e ocupação e construções ilegais estão nas funções e reencaminha para as instituições competentes. Agora, eu conheço bem o concelho de Loures e a habitação é preocupante e já lhe expliquei qual é a visão que tenho. Mas há uma coisa importante que é a classe média e os jovens. Nós estamos a finalizar todos os procedimentos para lançar 500 novos fogos de arrendamento acessível, com rendas de 600, 700 euros. Temos que trabalhar para conseguir mais. É pouco, é verdade. A CDU tinha um programa de apoio para a habitação jovem, mas que tinha escrito 150 mil euros e nós aumentámos para 1 milhão de euros. Vamos apoiar os jovens e os mais de 35 na renda ou a prestação ao banco. Estamos a falar de cerca de 800 famílias.

Fala nessa aposta na habitação também para a classe média. Gostava de perceber como é que se atrai a classe média com problemas de insegurança que Loures continua a evidenciar? Os munícipes falam em roubos, vandalismo, na questão do tráfico que está a aumentar.

No concelho de Loures — e o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) é bom exemplo disso — a criminalidade geral diminuiu. Há preocupações a nível da criminalidade que é o roubo por esticão na via pública, foi o que aumentou.

Mas é o RASI que coloca o concelho entre os mais inseguros.

Claro, não estou a dizer o contrário. Mas nós reforçámos a nossa Polícia Municipal com mais 14 agentes, adquirimos mais um conjunto de viaturas, demos mais capacidade à Polícia Municipal para estar no terreno. A estatística é importante, mas a perceção das pessoas também. Um autarca tem que olhar, para a estatística, tem que analisá-la, tem que, junto do Governo trabalhar em colaboração, mas tem de ouvir a população. E eu digo que o principal problema que nós temos que resolver no concelho de Loures é o policiamento de proximidade. O policiamento de proximidade, na minha opinião, contribui para a diminuição do sentimento de insegurança das pessoas.

Mas é só as pessoas verem a polícia ou a polícia ter efetivamente mais poderes?

Estou a falar da PSP. A Polícia Municipal tem o seu quadro legal, importante para a gestão do território e de trabalhar em colaboração com a PSP também para a questão da segurança — isso tem sido feito e muito bem. A nível da PSP é que é uma coisa impressionante. Neste concelho temos dez freguesias em que seis são as urbanas e há quatro rurais. As urbanas são tuteladas pela PSP. Sabe quantas viaturas estão disponíveis em média? Três viaturas. Nós estamos a finalizar um processo de aquisição, em parceria com as Juntas de Freguesia envolvidas, a Câmara paga metade e cada junta paga os outros 50%. São seis viaturas novas para entregar à PSP. Mas vamos ficar com a manutenção de mais outras seis, que é para termos 12 viaturas da PSP em regime de exclusividade no concelho de Loures. São mais viaturas do município, a custas suas, que vão contribuir para que a PSP possa aumentar essa fiscalização, esse policiamento e principalmente o policiamento de proximidade que é muito importante para as pessoas.

Na organização do território tem também problemas visíveis na higiene urbana. Tem um problema aí, o que é que pretende fazer?

A limpeza dos passeios, dos espaços verdes, está descentralizado nas juntas e há umas que fazem bem e outras que fazem mal. Depois há o SIMAR, uma empresa intermunicipal, entre Loures e Odivelas, para o abastecimento de água e recolha de resíduos, e ainda não está como eu quero. Mas aumentámos em muito a capacidade dos contentores e na aquisição de viaturas para fazer a recolha. Já está como eu gostava? Não, ainda não está, mas muito já foi feito.

Mas o que tem estado a falhar? A partilha da gestão?

Não, o modelo de gestão está bom. Não conseguimos é melhorar tudo num mandato só, mas melhorou e muito.