Carpool com Alexandra Leitão. "Não pedirei nunca a demissão de Moedas a 15 dias das eleições"

A entrevista, no dia 3 de setembro, tinha partido da faculdade em que Alexandra Leitão se formou e de que tem saudades. Mas antes de voltar quer ser presidente da Câmara e declara-se como a única alternativa a Carlos Moedas — numa tentativa de bipolarizar uma campanha onde a CDU está a procurar roubar-lhe terreno. “Só há estas duas possibilidades”, insiste.

Quis passar por terrenos municipais vendidos, para criticar Moedas na gestão do problema da habitação onde conta com cooperativas e privados para o seu plano de construção de casas — e também com terrenos do aeroporto. Na mobilidade, defende que se analise a linha circular, criticando — mais uma vez — Moedas por ter prometido reverter a decisão do plano e nada ter avançado nesse sentido.

Nas questões da segurança e da multiculturalidade, a candidata socialista avança com cautelas. Dois exemplos: já mudou o discurso sobre a “perceção de insegurança” e avisa que “não é prioridade política” a Mesquita na Mouraria.

Partimos aqui da Faculdade de Direito. Esta paragem por aqui foi uma escolha sua… não me diga que já está com saudades da faculdade.

Sempre. Tenho sempre saudades da minha faculdade, onde entrei em 90 para fazer o curso de Direito e de onde nunca mais saí, na verdade.

E de onde saiu para a política, até já um pouco tarde.

É verdade. Eu fiz o curso 90-95, durante o curso tive alguma intervenção política, associação de estudantes, etc. Foi lá que, durante esse período, conheci várias pessoas que ainda hoje são meus amigos e que estão ligadas à política, como o Sérgio Sousa Pinto, o Marcos Perestrello, o próprio João Tiago Silveira. Mas a seguir a acabar o curso, em 95, tive um longo período de vida profissional e pessoal. Fiz o mestrado, fiz o doutoramento, tive duas filhas.

As saudades da Faculdade de Direito era mais uma provocação… já tem saudades para voltar?

Eu sou franca, tenho sempre saudades da Faculdade. Quando saí do Governo em 22 e fui deputada três anos, de 22 até 25, retomei aulas, a tempo parcial, claro. E manter-me ligada à Faculdade é uma coisa importante para mim. Naturalmente que agora, o mais importante é ser presidente da Câmara de Lisboa, que é isso que me proponho, mas a Faculdade é sempre uma grande referência para mim.

Estamos aqui na zona da Cidade Universitária, aqui mesmo por baixo de uma rota de aviões, tem sido muito vocal por causa do aeroporto de Lisboa ter atingido o limite máximo de movimentos por hora. Limitar não acaba por prejudicar a economia por via do turismo? Como é que se faz esse equilíbrio?

O aumento dos movimentos, como aliás sempre disse o PS na Câmara de Lisboa e também a nível nacional, pressupõe sempre uma avaliação de impacto ambiental, e isso é logo alguma coisa que é preciso fazer-se. Por outro lado, é preciso cumprir também as regras que já existem sobre o descanso noturno e sobre o ruído à noite. É fundamental termos um novo aeroporto, eu digo sempre e mantenho que o turismo é uma atividade económica fundamental para a cidade e para o país. Precisamos de um novo aeroporto, agora não podemos é pôr em causa a saúde pública, porque é isso também que está em causa, com um aumento de movimentos que torna o ruído quase insuportável na cidade.

Então, o que é que se pode fazer enquanto não há um novo aeroporto? Até porque isso vai demorar muito tempo para acontecer.

Neste momento é manter os movimentos que estão agora e não aumentar. Quando o Governo veio falar em aumentar os movimentos de 38 para 45, houve uma moção na Câmara de Lisboa recusando isso, e inclusivamente foi referida a possibilidade de se pôr uma providência cautelar se fosse para avançar, e é isso que eu me comprometi a fazer se for presidente da Câmara.

Para evitar que cheguem ao limite máximo?

Sim, estar aqui em Alvalade, ou a dar aulas na Faculdade de Direito, ou doente no Hospital Santa Maria, aí é que se vê bem o que é de facto o ruído de cada vez que passa um avião — e passam com muita frequência. Portanto não é acabar, obviamente, é não piorar a situação que já é difícil.

[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Há outra coisa que já começa a chegar a esta zona — fora do centro histórico — o alojamento local. Com um problema de habitação grave na cidade, o que é que se pode fazer em relação ao alojamento local que já teve avanços e recuos e parece haver sempre algum temor em enfrentar esse setor?

Não tenho nenhum problema em dizer, com todas as letras, que nós temos que regular e limitar o alojamento local na cidade de Lisboa. Tem tido peso enorme na retirada de arrendamento de longa duração para se poder viver em Lisboa, quem tem imóveis arrenda-os para AL, que é de curta duração, e retira do mercado arrendamento de longa duração, que é fundamental para as pessoas viverem em Lisboa. Nós precisamos do turismo, é verdade, mas precisamos que haja dinamismo e pessoas a viver em Lisboa. No eixo central da cidade, que abrange as freguesias de Santa Maria Maior, Misericórdia, Arroios, Santo António, há imensos idosos isolados, a serem os únicos a viverem num prédio em que tudo o resto é AL e em que os seus filhos já não conseguiram comprar casa perto e estão a viver fora de Lisboa

Mas como é que se regula? Regula-se em número? Por exemplo, há uma suspensão de novas licenças em vigor. É suficiente?

Tem que haver uma suspensão, aliás, neste momento o regulamento do alojamento local já devia estar a ser apresentado na câmara municipal. Porque é preciso a suspensão de licenças em várias zonas e, eventualmente, pode ser preciso cancelar alguns registos, é preciso mudar a lei, isso não depende só da câmara, mas é preciso mudar a lei. A questão, por exemplo, das autorizações que os condomínios têm que dar para poder haver alojamentos locais, isso foi mudado pelo atual Governo e eu acho que a câmara devia pressionar nesse sentido e não no oposto, como nós ouvimos fazer, e é preciso fiscalizar. Há imensos alojamentos locais legais, mas há outros tantos ilegais, e isso é preciso fazer essa fiscalização. Nós facilmente encontramos, numa plataforma de alojamento local, ofertas que depois vamos lá e não têm sequer o selo à porta.

Mas em relação ao que existe é possível fazer alguma coisa, quando já houve investimento feito?

É preciso fazer um estudo de carga sério para perceber como é que estamos de carga turística na cidade. Eu tive uma reunião muitíssimo produtiva com a AHRESP, que já propôs ser parceira na Câmara para fazer esse estudo, e eu estou autorizada por eles para dizer que faremos esse estudo em parceria com eles, para perceber onde é que a pressão é tão grande que se torna insustentável.

Portanto, importante, do seu ponto de vista, é dar esse sinal mais restritivo, mas o que existem, pretende fazer o levantamento e depois?

Todos os que sejam ilegais têm obviamente que ser fechados. Os que sejam legais têm que se verificar as condições, portanto, suspender novas licenças, fiscalizar e, obviamente, fechar os que sejam ilegais. Relativamente aos que sejam legais, e em função do estudo de carga verificar como é que se pode reduzir o seu peso na cidade.

Pondera a revogação de licenças?

Sou jurista e, portanto, sei que há regras sobre direitos adquiridos e regras que serão totalmente acauteladas. O que é importante neste momento é não dar mais licenças e suspender a emissão de licenças, portanto, não haver mais registos. É importante fiscalizar de forma muito efetiva os ilegais.

Mas depois de fazer o tal levantamento que falava, o que tem de se fazer?

Como digo, fazer o levantamento dos ilegais e fechar, porque não há direitos adquiridos em situações ilegais, suspender novos registos, e relativamente aos existentes, e sobretudo aqueles em que se chega à conclusão que são em zonas de demasiada pressão, verificar o que é que se pode fazer, sempre dentro do limite da lei. Há uma coisa que, por exemplo, foi feita em Madrid, que é os condóminos poderem opor-se a que haja um alojamento local no seu imóvel. Muitas vezes a questão do alojamento local tem sido apresentada como uma questão de utilização do direito de propriedade privada, não poder haver limitações a este direito. Então e o direito de propriedade privada dos condóminos de um prédio, que de repente têm de ter lá um alojamento local, com tudo o que isso representa de utilização das partes comuns do prédio, de falta de sossego, de produção de lixo, etc? Portanto, nós aqui também temos que ter soluções equilibradas. Temos que estudar juridicamente até que ponto é que, em certas circunstâncias, é possível haver o cancelamento.