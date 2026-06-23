Como o ex-secretário de Estado Paulo Campos vai responder em julgamento pelas PPP rodoviárias de Sócrates

A investigação às Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias, que envolveu suspeitas de prejuízos superiores a mil milhões de euros e se arrastou por mais de uma década, culminou numa decisão judicial bifurcada: enviou o ex-secretário de Estado Paulo Campos e o ex-diretor Rui Manteigas para julgamento pelo caso das subconcessões, mas ilibou Carlos Costa Pina e o próprio Campos no dossiê Ascendi.

No centro deste desfecho, de acordo com o despacho de decisão instrutória do Tribunal Central de Instrução Criminal, a que o Observador teve acesso, está a perita que não o deveria ter sido: a perícia financeira de Mariana Abrantes de Sousa foi considerada juridicamente inválida pelo tribunal por impedimento legal, uma vez que a economista já tinha sido testemunha no processo.

Se no caso Ascendi, a queda desta perícia foi fatal para a acusação — porque era “imprescindível” para validar os cálculos de prejuízo e demonstrar a lesão efetiva ao erário público na renegociação das ex-SCUT —, no caso das subconcessões, o tribunal considerou que a anulação da perícia não “esvaziou” o processo, por existirem outros “fortes indícios” independentes de um plano para ludibriar o Tribunal de Contas.

Para a pronúncia de Paulo Campos e de Rui Manteigas, que é atualmente secretário-geral da Associação Portuguesa de Concessionárias de Autoestradas e Pontes, foi essencial a descoberta das cartas secretas (as chamadas “cartas de consentimento”) que não faziam parte dos contratos submetidos a visto prévio do Tribunal de Contas e que, de acordo com o juiz de instrução Jorge Bernardes de Melo, serviram para acrescentar artificialmente encargos adicionais estimados pelo MP em 705 milhões de euros para o Estado.

Além disso, outros indícios sustentam, na visão do juiz de instrução Jorge Bernardes de Melo, as suspeitas neste caso: funcionários da Estradas de Portugal admitiram ter recebido instruções para aprovar relatórios de forma urgente, chegando a “assinar de cruz” devido à forte pressão política com origem no próprio primeiro-ministro José Sócrates para fechar os contratos reformados em 2010 — um ano em que a crise financeira das dívidas soberanas teve as primeiras consequências na União Europeia.

O Ministério Público anunciou esta terça-feira que irá recorrer da decisão instrutória, na parte que diz respeito ao arquivamento dos indícios contra Carlos Costa Pina e Paulo Campos.

A pronúncia: Paulo Campos e Rui Manteigas no banco dos réus pelas subconcessões

De acordo com a decisão instrutória, o tribunal considerou existirem “fortes indícios” para levar a julgamento Paulo Campos e Rui Manteigas pela prática de cinco crimes de participação económica em negócio, em regime de co-autoria.

A decisão judicial centra-se especificamente nos novos contratos de subconcessões rodoviárias adjudicados entre 2007 e 2009, sob o regime de Parcerias Público-Privadas (PPP), renegociados em 2010. Na altura, tratava-se dos cinco projetos rodoviários mais emblemáticos do primeiro Governo de José Sócrates:

Douro Interior;

Algarve Litoral;

Auto-Estrada Transmontana;

Auto-Estrada do Baixo Alentejo;

Litoral Oeste.

Estas cinco subconcessões foram criadas pela empresa pública Estradas de Portugal (EP) no âmbito de um novo modelo que visava dar autonomia financeira à empresa — e permitindo que esta realizasse grandes investimentos sem sobrecarregar diretamente o défice e a dívida pública. Em vez de serem as empresas privadas as concessionárias, passou a ser a EP a concessionária do Estado, que, por sua vez, lançava estas subconcessões para os privados. Problema em termos orçamentais: a oposição sempre criticou essa estratégia como uma forma de ‘desorçamentação’ promovida por Sócrates e nunca o Eurostat permitiu que essas despesas ficassem fora do chamado perímetro orçamental.