“Eu não vou andar por aí, porque sou daqui”. A frase de despedida de Catarina Martins, pondo fim ao ciclo de 10 anos de liderança nos comandos do Bloco, não serviu apenas para fechar a porta ao passado. Serviu também para deixar, no mínimo, entreaberta a porta do seu futuro político, que o partido acredita que será bem ativo — podendo passar por uma candidatura às eleições europeias ou até às presidenciais de 2026.

No Bloco, ouve-se uma primeira garantia: nesta altura ainda “não há decisões” fechadas sobre o futuro da líder cessante, que passará a pasta a Mariana Mortágua ou a Pedro Soares na convenção do partido agendada para maio. Mas há, ainda assim, uma convicção partilhada por amplos setores do partido: no futuro da coordenadora do Bloco não existem planos para a reforma — nem é isso que os bloquistas lhe desejam.

“Há muitas possibilidades para ela”, aponta uma fonte do Bloco. Sendo que a que é, neste momento, apontada com mais insistência aponta para um passaporte para Bruxelas nas eleições europeias de 2024, uma vez que Marisa Matias já terá partilhado por várias vezes que não será recandidata, num momento em que cumpre o terceiro mandato como eurodeputada (com duas candidaturas presidenciais pelo meio).

