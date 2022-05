Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

50 a 100 mortes por dia. Foi essa a estimativa feita pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre o número de soldados ucranianos que perdem a vida no Donbass, o local da Ucrânia onde a Rússia concentra agora a sua ofensiva. Os dados foram divulgados por Zelensky há já quase uma semana — e, desde então, as tropas russas avançaram ainda mais no terreno.

“Se os ocupantes pensam que Lyman ou Severodonetsk será deles, estão enganados”, disse o Presidente ucraniano à altura. Desde então, Lyman já caiu e Severodonetsk continua a ser fortemente atacada, a par de Lysytchansk. Estas duas últimas cidades são os maiores pontos urbanos ainda controlados pelos ucranianos na região de Lugansk.

