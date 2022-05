A guerra por Donbass está em andamento (devagar, gradualmente e com muitos erros russos pelo caminho)

Ali, os russos ganharam território no oblast de Lugansk, indo para lá das fronteiras que essa região separatista tinha antes da guerra, mas estão longe de conquistar a totalidade de Donetsk, a outra região que desde 2014 quer ser independente. Pelo caminho, no oblast vizinho, perderam Kharkiv e as forças ucranianas aproximam-se da fronteira com a Rússia. Junto ao mar, Mariupol está tomada, mas na fábrica de Azovstal a resistência manteve-se até ao último minuto, e os soldados gravaram-se a cantar a música com que a Ucrânia ganhou o festival da Eurovisão, como prova de vida. Só a 17 de maio, o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas revelou que a defesa da siderurgia “terminou”.

A batalha, se transformada em música para piano, está mais perto de um lento e suave adagio do que de um veloz prestissimo. Segundo os especialistas ouvidos pelo Observador, corre o risco de se manter assim, principalmente se russos e ucranianos fixarem posições com o rio a separá-los. Apesar disso, não será um conflito congelado. “Em Donbass, desde 2014, todos os dias se trocaram tiros”, argumentou Simon Schlegel, do think thank TheCrisisGroup, ao Observador. Daqui para a frente não deverá ser diferente, até porque, recorda o analista, Zelensky assumiu que não dará um centímetro do seu país à Rússia e “dessa posição é muito difícil recuar”.

A grande diferença em relação aos últimos oito anos serão as armas com que o Ocidente reforça o exército ucraniano e que, para Simon Schlegel, poderão trazer uma nova dinâmica à batalha pelo Donbass.

É também de armamento que fala Sean Bell, oficial aposentado da Força Aérea Real, o braço aéreo das forças armadas do Reino Unido. Na sua opinião, o Ocidente tem ficado chocado com a abordagem russa a esta guerra. “Estão a combater uma guerra do século XX no século XXI”, disse à Sky News. E, tal como Schlegel, Bell acredita que as armas enviadas à Ucrânia podem mudar o curso da guerra. No entanto, quando falou com o Observador, deixou um alerta: ganhar o Donbass pode ser apenas um meio para atingir o objetivo final de garantir a segurança do porto de Sebastopol. E, nesse caso, a Rússia só precisa de manter o Z no mapa, podendo esquecer Kharkiv e o norte da Ucrânia.

Também na Sky News, Forbes McKenzie, especialista em serviços de informações, aponta a lentidão com que tudo decorre no terreno quando as tropas russas tentam encher a zona em branco em Donbass. “Dois, três quilómetros por dia para um exército moderno é muito lento.”