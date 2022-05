Três meses depois, a leste nada de novo. "Guerra de desgaste" no Donbass será longa e sangrenta

Na altura em que se assinalam os três meses desde o início da guerra de larga escala da Rússia contra a Ucrânia, o Observador ouviu vários especialistas militares para perceber em que ponto está a ofensiva e o que devemos esperar nos próximos tempos. As conclusões são unânimes e coincidem com as do RUSI: agora que a Rússia se reposicionou a leste, na zona de Donbass, desenha-se uma nova fase da guerra, que está para durar. “Pelo menos até ao final do verão, a não ser que surja alguma surpresa como uma frente nova ou um colapso de um dos lados no leste”, prevê William Alberque, diretor de Estratégia, Tecnologia e Controlo de Armas do International Institute for Strategic Studies (IISS).

Frank Ledwidge, antigo militar britânico com experiência nas guerras dos Balcãs, Iraque e Afeganistão, vai ainda mais longe: “Vai arrastar-se até ao inverno, possivelmente até ao próximo ano”, garante ao Observador.

Ambos também não têm dúvidas de que um cenário semelhante ao de Grozny em 1999 é possível de ser replicado em algumas das cidades do Donbass. “Já vimos algumas dessas táticas em Mariupol”, aponta Ledwidge. “Aquilo que ainda não vimos é uma destruição em larga escala, a partir do ar ou através de mísseis, das estruturas nacionais: vias rodoviárias, ferroviárias, sistemas elétricos e por aí fora.” Algo que não aconteceu porque, na opinião de Alberque, os russos acharam que a rendição ucraniana seria rápida “e por isso queriam proteger as infraestruturas para um regime-fantoche [que se seguiria]”.

Agora que tal objetivo parece estar fora das opções, Moscovo vai subir o tom da violência, garantem. “A Rússia já está a brutalizar de forma mais sistemática as cidades ucranianas e as infraestruturas civis e militares. As táticas provavelmente vão continuar e até intensificar-se”, ilustra o investigador do IISS.

Kiev e Odessa devem manter-se ucranianas. A não ser que haja “surpresas” como as de Kharkiv e Mariupol

Em qualquer guerra há, porém, surpresas. Duas delas já ocorreram: chamam-se Kharkiv, reconquistada pelos ucranianos a nordeste, e Mariupol, já dominada pelos russos, a sudeste. O posicionamento das forças russas no terreno neste momento, contudo, indiciam que Moscovo concentra agora esforços mais a leste e sudeste, o que significa que não deverá tentar retomar Kharkiv, pelo menos para já, e que deverá continuar a conseguir assegurar Mariupol.