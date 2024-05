Chasiv Yar. A fortaleza ucraniana que a Rússia quer conquistar até 9 de maio — e que pode ser a "chave" para controlar o Donbass

Servindo como uma verdadeira fortificação para travar os avanços russos, Chasiv Yar, a ser conquistada, daria azo a que as tropas russas avançassem para Kostiantynivka, passando depois para Druzhkivka e depois para Kramatorsk e Sloviansk, crê Nazar Voloshyn. Daquelas quatro, a primeira é que possui o valor estratégico mais importante, uma vez que é uma localidade onde as tropas de Kiev se organizam para defenderem o Donbass. Existe ali também uma linha de caminhos-de-ferro que liga o norte e o sul daquela região, que integra as províncias de Donetsk e Lugansk.

Este linha de comboio em Kostiantynivka “é a espinha dorsal do fornecimento” militar no leste da Ucrânia, afirma Serhiy Hrabsky. Se a infraestrutura for controlada pela Rússia, isso coloca as tropas ucranianas numa posição mais complicada para se reabastecerem em todo o Donbass — incluindo com equipamentos de guerra do Ocidente —, podendo ser simultaneamente usada pela Rússia a seu proveito.

A conquista de Chasiv Yar “oferece às forças russas as perspetivas mais imediatas para avanços operacionais significativos”, corrobora o Instituto para Guerra. Assumindo que existe uma “ameaça credível” de a Rússia tomar a localidade, o think tank norte-americano ressalva, sem embargo, que não será controlada “rapidamente”. Por conseguinte, a meta de 9 de maio será bastante ambiciosa, mesmo com o esforço russo.