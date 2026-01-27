Chave esquecida em casa, unha encravada ou pesadelos. Presidente de associação dos tarefeiros revela casos de uso inadequado das urgências

O recurso inadequado às urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um problema recorrente nos hospitais, e está longe de estar resolvido. Apesar de a proporção de ‘falsas urgências’ ter vindo a diminuir nos últimos anos, ainda há centenas de milhares de atendimentos anuais de doentes triados com pulseiras azuis ou verdes (só em 2025, foram mais de 1,8 milhões). Na maioria dos casos, o problema de saúde relatado pelos utentes não deve ser tratado em contexto hospitalar — mas sim num centro de saúde ou mesmo em casa — e noutros os utentes nem sequer apresentam queixas ou sintomas.

Para denunciar o “abuso no recurso às urgências” dos hospitais e mostrar o dia a dia de um médico que trabalha nestes serviços, o médico Nuno Figueiredo e Sousa (que é também presidente da recém-criada Associação dos Médicos Prestadores de Serviços) criou uma página na rede social Instagram, na qual partilha casos de idas inadequadas às urgências — e que incluem situações como flatulência, unhas encravadas, frio, insónias, dor de dentes, queda de cabelo ou prurido nasal. Para além de Nuno Figueiredo e Sousa, a página “A vida de um prestador” é também gerida por outros dois médicos. “A página é de todos os médicos prestadores que decidirem contribuir para melhorar o SNS”, salienta o médico.

Na lista de situações de idas inadequadas às urgências estão também casos inusitados como utentes que se deslocaram àqueles serviços por se terem esquecido da chave em casa, por terem tido pesadelos durante o sono, por terem partido um termómetro ou apenas para confirmaram se “estava tudo bem”, mesmo sem queixas.

Médico Nuno Figueiredo e Sousa critica “abuso no recurso às urgências”

“O objetivo da página é mostrar a vida de um prestador de serviço e o problema do abuso no recurso às urgências”, explica ao Observador Nuno Figueiredo e Sousa, criticando alguns utentes que, diz, têm “vontade de abusar de um sistema maravilhoso que o país tem“, isto é, do SNS. Criada há cerca de um mês e meio, a página “A vida de um prestador” — que tem já mais de 25 mil seguidores no Instagram— ganhou destaque no início de janeiro, quando o médico (que presta serviço como ‘tarefeiro’ no Hospital de Santo António, no Porto) gravou um vídeo, no qual relata casos reais de ‘falsas urgências’.