Tempo de espera e falsas urgências nos hospitais diminuíram em 2025. Utentes passam em média quatro horas e 27 minutos nas urgências

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que há uma “perceção de caos” no SNS mas disse que “isso não é realidade”, argumentando que os tempos de espera nos hospitais “são os melhores dos últimos cinco anos”. “Os tempos de espera nas urgências em Portugal são os mais baixos deste ano que foram o ano passado, mais baixos que foram há dois anos, mais baixos que foram há três, há quatro e há cinco anos” salientou o chefe de Governo, durante a cerimónia de inauguração da nova sede da Direção Executiva do SNS, no Porto.

Como seria de esperar, a diminuição do tempo de espera nas urgências em 2025 foi acompanhada por uma quebra do número de episódios e também por uma descida da proporção das chamadas falsas urgências, ou seja, de doentes triados com pulseiras azul ou verde, e que deveriam ser avaliados nos cuidados de saúde primários.

Em 2025, o número de atendimentos nas urgências do SNS ficou abaixo dos seis milhões, algo que não acontecia há pelo menos 12 anos — desde que os dados começaram a ser monitorizados e publicados no Portal da Transparência do SNS —, se forem excluídos desta análise os dois anos de pandemia de Covid-19, 2020 e 2021, em que a afluência às urgências caiu de forma abrupta. Desta forma, em 2025 as urgências do SNS (gerais, pediátricas, obstétricas e psiquiátricas) realizaram 5.829.206 atendimentos, o que representa uma diminuição de cerca de 8% em relação aos 6.319.858 registados em 2024. Nesse ano, já se tinha também registado uma quebra do número de episódios de urgência em relação a 2023, embora mais ligeira.

A diminuição das idas às urgências do SNS é ainda sublinhada pelo relatório Acesso a Cuidados de Saúde 2025 publicado esta terça-feira, que adianta que esta evolução não foi acompanhada de um aumento da procura das urgências no privado, mas sim de um maior recurso aos cuidados de saúde primários no SNS e a consultas no setor privado.

Número de atendimentos nas urgências baixou em todas as regiões

Em 2025, a evolução descendente do número de episódios de urgência estendeu-se a todas as regiões, embora a velocidades diferentes: a maior quebra registou-se em Lisboa e Vale do Tejo e foi de 9,5% em comparação com 2024, para os cerca de 1,9 milhões de episódios de urgência; no Centro, houve menos 8,5% de urgências (cerca de um milhão ao todo); já na região Norte, a diminuição foi de 7,5%, para os 2,1 milhões de episódios. No Alentejo houve cerca de 390 mil atendimentos nas urgências em 2025 (menos 4% em relação a 2024), enquanto no Algarve foram 375 mil (sendo a quebra de apenas 1%).

A acompanhar a quebra global no número de urgências, esteve também a proporção das falsas urgências, ou seja, das situações triadas com pulseiras azuis e verdes — e que poderiam ser tratadas em autocuidados ou nos cuidados de saúde primários. Em 2025, estas situações representaram 32,2% dos atendimentos nas urgências do SNS, menos do que os 36,9% de 2024 e dos cerca de 40% de 2023. Em valores absolutos, no ano passado houve menos cerca de 460 mil falsas urgências, o que representa a esmagadora maioria da quebra no número total de atendimentos.

Os administradores hospitalares e também a associação que representa os médicos de família sublinham que a evolução positiva que se tem vindo a registar — quer no tempo de espera nas urgências, quer no número total de atendimentos e de falsas urgências — pode ser explicada pelo maior recurso da população à linha SNS 24, a uma maior capacidade de resposta dos centros de saúde nas consultas de doença aguda e à criação, fora dos hospitais, de unidades direcionadas para os casos não urgentes, como os Centros de Atendimento Clínicos.

“Os recursos estão a ser mais bem utilizados e os doentes esperam menos tempo. São resultados positivos“, sublinha o presidente da APAH, referindo que os hospitais do SNS reportaram à associação que lidera uma “redução de procura inadequada”, por parte de doentes não urgentes, ao longo do ano passado — uma realidade que o Xavier Barreto associa aos efeitos do projeto Ligue Antes, Salve Vidas (que entretanto, foi alargado à grande maioria das 39 Unidades Locais de Saúde do país e que permite referenciar para autocuidados ou para os centros de saúde parte importante dos doentes, impedindo o recurso desadequado às urgências).