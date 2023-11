Não foi o panorama económico na Argentina de 2018 que levou Guillermo Hilas, hoje com 52 anos, a fundar o Kråke Café, um “projeto de cafetaria de especialidade” onde o café filtrado é a estrela. Nesse ano, o país voltou a pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI), num resgate recorde superior a 50 mil milhões de dólares (do qual ainda apanha os cacos), e a entrar em recessão. Tudo motivos para que Guillermo tivesse evitado fundar um novo negócio.

Cheio de incertezas e inseguranças, ainda assim avançou para pôr em prática, em conjunto com a mulher, um projeto pessoal em Córdoba, a segunda cidade mais populosa da Argentina. “Surgiram várias possibilidades e era mais fácil fazê-lo do que não o fazer”, resume ao Observador. Se fosse esperar pelo melhor cenário económico, o designer industrial que trabalhou 20 anos numa empresa familiar provavelmente nunca teria dado aquele passo. “A Argentina é um país que vive permanentemente em crise, por isso, de certa forma, não se espera pelo melhor momento. Faz-se as coisas quando se pode, com o que se tem ou se consegue”, descreve.

Na Argentina, não há uma “cultura” de concessão de crédito para começar um projeto do zero devido à “falta de estabilidade”. Ainda assim, a esta distância, acredita que 2018 foi um ano mais estável do que 2023, em que a inflação já ultrapassou os 10% nalguns meses, e está bem acima dos 100% ao ano (em outubro, foi de 8,2% em cadeia e 142,7% na variação homóloga, segundo o ministério da Economia argentino).

