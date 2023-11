“Se eu tivesse de escolher entre o Estado e a máfia, escolhia a máfia. Porque a máfia tem códigos, a máfia cumpre, a máfia não mente.” Num estilo provocatório, aquele que será o novo Presidente da Argentina, Javier Milei, defendia, durante uma entrevista, a mínima intervenção do Estado na economia, como fez durante toda a sua vida de economista. Assumindo-se como um “libertário” e um “anarcocapitalista”, o Chefe de Estado eleito promete mudar radicalmente o país e transformá-lo numa “potência”.

Para isso, Javier Milei, nascido a 22 de outubro de 1970 num bairro de classe média de Buenos Aires, vai aplicar a teoria económica em que tanto acredita, após ter vencido as eleições presidenciais argentinas deste domingo com cerca de 56% de votos. Num discurso da vitória em que se dirigiu inicialmente aos “argentinos de bem”, o economista apontou como solução para a profunda crise económica que a Argentina atravessa, com uma inflação galopante, a “liberdade”. “Um governo limitado [mais pequeno], o respeito pela propriedade privada e o comércio livre” são algumas das suas ideias.

Em concreto, o economista deseja mudar a moeda oficial da Argentina do peso — que chegou a adjetivar de “excremento” — para o dólar norte-americano e “queimar” o banco central argentino, num processo que diz que trará estabilidade. No seu livro O Fim da Inflação, lançado este ano, Javier Milei clarificou que a expressão condensa a ideia de “deixar todo o entulho para trás”.

