Se estiver a ler este artigo, é altamente provável que já tenha visto uma das fotografias tiradas por Chris Jackson da Rainha Isabel II ou de outros membros da Família Real. É que Chris é fotojornalista da agência Getty Images, mas tem um cargo muito especial: é o fotógrafo oficial da Família Real britânica e, além de cobrir eventos noticiosos como a seca em África ou a nomeação do Papa Francisco, teve a oportunidade de captar de perto a Rainha britânica ao longo dos últimos 20 anos.

Desde que Isabel II morreu na passada quinta-feira (8 de setembro) que Chris continua a trabalhar sem parar. No próprio dia da morte da Rainha, diz, estava a fotografar um arco-íris perto do castelo quando recebeu a notícia — “Do ponto de vista da fotografia, foi um momento fortuito, mas foi também algo que nunca esquecerei”, confessa. São também dele as imagens dos príncipes William e Harry com as respetivas mulheres no castelo de Windsor, vestidos de negro, quando saíram para cumprimentar as pessoas no início da semana.

Com a chegada da urna que transporta o corpo de Isabel II a Londres, Chris Jackson veio também até à capital do Reino Unido para continuar a acompanhar e a registar o momento de perto. Apesar de estar ocupado, conseguiu encontrar-se com o Observador nos arredores de Buckingham para falar um pouco sobre o seu trabalho e partilhar as impressões de duas décadas a fotografar a Rainha. “Ela tinha um ótimo sentido de humor, sem dúvida, e acho que isso é visível nas fotografias. Ela adorava quando as coisas não corriam como planeado“, revela, dando como exemplo um momento oficial em que estava a cortar um bolo e a faca ficou presa, provocando gargalhadas entre os presentes.

