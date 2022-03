Com A Garota Não, a cantiga e os versos ainda são uma arma. O que a move é a inquietação: "Há temas que me rebentam por dentro"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apresentemo-la assim: no cartão de cidadão Cátia Mazari Oliveira, nos palcos e na música A garota não, em talento uma das grandes escritoras de canções em língua portuguesa da atualidade. Ou só grandes escritores de canção, ponto final, que não há motivo para que o seu talento fique circunscrito nem ao género nem ao território para cá de Badajoz.

Depois de um primeiro disco (Rua das Marimbas) que a revelou como autora e intérprete com personalidade própria, capaz de construir canções de intervenção (prefere chamar-lhe “de inconformismo”) que não são só de amor e desamor e se posicionam inquietas também sobre o mundo e suas injustiças e desigualdades, depois do segundo álbum não restam grandes dúvidas: Cátia Mazari Oliveira aperfeiçoou a caneta, a guitarra e as batidas. As suas canções não devem já nada às dos grandes mestres da canção portuguesa moderna.

O novo disco, intitulado 2 de abril em homenagem ao bairro de Setúbal com o mesmo nome em que cresceu e viveu durante os seus primeiros 26 anos, é editado este sábado. Imbuída do espírito de alguns dos seus heróis, de José Afonso a José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias, compôs 20 canções que são só suas, cheias de detalhes sonoros e musicais que só engrandecem letras e poemas de quem tem na escrita paixão séria.

Seria possível explicar aqui pedaço a pedaço, detalhe sonora a detalhe sonoro, letra a letra, porque é que 2 de abril chega na primavera com uma candidatura assumida a disco português do ano e ao estatuto de um dos álbuns portugueses mais importantes dos últimos anos.

Poderíamos falar mais longamente do arranque, com palavras escolhidas a dedo de quem tem desassossego na caneta, da fantasmagórica “Canção Sem Final” (“podem decretar o fim da arte / e a gente faz uma canção sobre isso (…) há sempre alguém que sonha em qualquer parte / e a nossa voz nunca será viúva“). Ou das voltas rítmicas, das aliterações e das rimas de “Dilúvio”, um dos singles. Ou ainda da magia de “Ai Weiwei” — utopia embrulhada e beats e um canto envolvente, quase dançante — e da voz apontada à gentrificação, à crise de habitação e aos alojamentos locais de “Não Sei O Que É Que Fica” (com o rapper Chullage como convidado).

Podíamos dissertar mais detalhadamente sobre a mordaz “Que Mulher É Essa” e o seu feminismo tornado grande canção, com ironia e balanço, mas a visar sem ligeirezas todas as portas fechadas às mulheres que não se parecem com as modelos-capas de revista. Ou sobre a terníssima “Urgentemente”, prova que A Garota Não também canta canções de amor, a envolver o ouvinte como uma manta à boleia das palavras do poeta Eugénio de Andrade:

É urgente o Amor,

É urgente um barco no mar.

É urgente destruir certas palavras

ódio, solidão e crueldade,

alguns lamentos,

muitas espadas.

É urgente inventar alegria,

multiplicar os beijos, as searas,

é urgente descobrir rosas e rios

e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros,

e a luz impura até doer.

É urgente o amor,

É urgente permanecer.

Acontece que tudo isto são apenas exemplos, alguns dos melhores exemplos, é certo, mas exemplos apenas de um disco que não dá nenhum grande passo em falso, que pede atenção e tempo, mas retribui em dobro ou triplo. Ao ouvir 2 de abril, fica a perceção — que Cátia há-de confirmar-nos em entrevista — de que foram muitas horas a compor, a escrever, a trabalhar e melhorar as canções, até que as oiçamos nesta forma final.

A inspiração não chega para casar palavras e música tão harmoniosamente, tão naturalmente. Num disco que “quis que fosse diferente, que deixasse de ter um universo muito de cantautor”, menos “de menina” e mais de mulher, A Garota Não confirma que é caso sério.

“O que me move é muitas vezes libertar-me de coisas que me estão a abafar o peito”, conta-nos em entrevista, confessando que há temas e palavras que não consegue conter: nomeadamente, os que a “rebentam por dentro”. Mas moldá-los e abordá-los assim nas canções, cantando-os como os canta, não está ao alcance de muitos.

A explicação para o nome A Garota Não ↓ Mostrar ↑ Esconder Num circuito entre o jazz e a MPB, Cátia ia tocando e cantando ao vivo para quem a queria ouvir. Numa rota por adegas, teve um ouvinte exigente (para não dizer chato), que lhe ia pedindo a cada canção que tocasse a “Garota de Ipanema” — um clássico dessas tertúlias de copo de vinho na mão e uma guitarra e voz a entreter. Ao enésimo pedido, e sem vontade de interpretar um tema tocado e ouvido até à exaustão, respondeu: “A Garota Não”. O nome ficou.

“Escrevo sobre temas duros porque há alguns que me rebentam por dentro”

Na descrição do disco, escreveu: “Pelo pai, pela mãe e pelo bairro que tivemos”. Isto é mais uma dedicatória ou uma declaração de inspirações, de motivações, do que a fez compor este disco?

Acho que ambas. Ao mesmo tempo que é uma dedicatória — porque é um agradecimento —, é um reconhecimento de que aquele bairro e aquela vivência que tive estruturaram-me a ponto de ser o que sou hoje. Com os meus problemas e as minhas inquietações, mas também com o que possa ter para dar e partilhar, com a força e vontade de deixar alguma coisa num ponto um bocadinho melhor. Temos de escrever sobre o que vivemos, é estranho se escrever sobre realidade do Minnesota sem nunca lá ter ido. Posso fazê-lo… O Chico Buarque conta que gosta muito de escrever, mas às vezes não conhece as realidades. Ele tem um tema muito engraçado que só fala de pássaros [“Passaredo”], quando na verdade tem fobia de pássaros. Ele diz que o escreveu porque lhe interessou o tema, quis escrever sobre aquilo e pesquisou muito. No meu caso, escrever as canções que escrevo tem muito a ver com as realidades que vou conhecendo, com as esferas por onde me movo — que são sempre limitadas mas são as minhas.

É sempre um exercício complicado de fazer, este, mas quanto é que aquilo que é como artista — aquilo que a motiva a escrever, que lhe interessa abordar numa canção —, se deve ao bairro 2 de abril, em Setúbal?

Para já, o bairro 2 de abril… só soube disto já adulta, cresci sem ter sequer a curiosidade de perceber porque se chamava assim. Quando percebi, fiquei muito orgulhosa de ter nascido naquele bairro, porque 2 de abril é a data que decreta a Constituição da República Portuguesa, que é o documento por excelência que é criado depois do período de fascismo que tivemos em Portugal e que consagra os nossos direitos e responsabilidades. Sinto-me até um bocadinho vaidosa por ter crescido num bairro com um nome destes e uma força simbólica desta. Quanto das minhas canções são de lá? São muito. Quando nasci já os meus pais vivam ali com o meu irmão, que era muito pequenino na altura. Vivi naquele bairro até aos 26 anos, atravessei ali várias fases do meu crescimento: criança, adolescente, jovem adulta… com as minhas perturbações mentais e angústias [risos].