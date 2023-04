Há tradições que se repetem todos os anos, desde o 25 de Abril de 1974 — na Avenida da Liberdade, é habitual ouvir o “Depois de Adeus”, de Paulo de Carvalho, ou a “Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso. E, nesta terça-feira quente e cheia de sol, voltaram a ouvir-se esses dois hinos. Mas houve mais uma música a marcar o desfile dos 49 anos da Revolução dos Cravos.

Numa manifestação que integrou as comemorações do 25 de Abril, milhares de professores desceram a Avenida da Liberdade ao som da melodia de “O Corpo é Paga” de António Variações, mas com uma letra adaptada à situação que atravessa a classe docente. “Quando o ministro não tem juízo/E rouba o tempo de serviço/A escola é que paga/Deixa pagar, deixa pagar, mas não vamos pagar, vamos lutar”, cantavam os professores, incentivados pelo líder sindical do STOP, André Pestana, que ia à sua frente numa carrinha descapotável — e que servia como verdadeiro maestro dos protestos.

Os professores vinham de várias partes do país — Aveiro, Faro, Santarém e Braga, entre outras localidades — e vestiam camisolas pretas (muitas delas com as inscrição “Respeito”). Também traziam grandes cartazes, em que pediam a demissão do atual ministro da Educação, João Costa, deixavam críticas ao seu colega das Finanças, Fernando Medina, e ao primeiro-ministro, António Costa, e ainda deixavam um alerta a Marcelo Rebelo de Sousa, que, dizem, está em “serviços mínimos”. No final da manifestação, e lembrando a experiência profissional do Presidente da República, gritaram: “Onde anda, senhor professor? Marcelo, atua, a escola está na rua”.

