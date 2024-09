Como a sociedade israelita deixou de ser a mesma depois do 7 de Outubro

“Nós aqui, nos kibutzin do Sul, éramos, somos, quase todos de esquerda, lá nos colonatos estão os da extrema-direita de que depende o governo de Netanyahu, foi para lá que enviaram as tropas”, acusa Irit Lahav, uma das sobreviventes do kibutz Nir Oz, um daqueles de onde se avista a fronteira de Gaza e um dos que mais sofreram: antes do ataque moravam ali 430 pessoas, a estimativa é que um terço tenha sido morta ou levada como refém. Hoje ninguém habita nas poucas casas que não foram arrombadas e incendiadas e onde tudo parece ter ficado exactamente como estava naquele dia, até os brinquedos que as crianças abandonaram ao fugir, as que conseguiram fugir.

Mas não foi a 7 de Outubro que Irit Lahav deixou de gostar do governo do seu país: sempre que podia ia a uma das manifestações semanais contra Netanyahu e lembra com orgulho que a sua mãe até costumava dizer que a família era mais de esquerda do que os palestinianos (o que quer que isso queira dizer). Mais: a sua opção de viver numa comunidade onde regularmente era necessário correr para um abrigo porque soava a sirene que avisava dos disparos dos mísseis do Hamas estava de alguma forma ligada ao trabalho solidário que desenvolvia, pois fazia parte dos grupos de voluntários que iam regularmente à fronteira de Gaza buscar doentes graves para os levar para cuidados mais diferenciados em Israel. Mais ainda: sendo israelita, filha de pais que já nasceram na terra de Israel, não pratica o judaísmo pois aderiu ao budismo, atribuindo até ao que aquela religião lhe ensinou a capacidade de se controlar e manter calma nas horas mais difíceis do 7 de Outubro.