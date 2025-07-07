Como Angola ficou nas mãos do MPLA (com a ajuda do MFA e não só)

“O fim do primeiro império global é o fim do último império europeu, que fecha o ciclo de declínio aberto pela Grande Guerra com o cumprimento da profecia de Paul Valery sobre o regresso da Europa à sua posição de partida como um pequeno cabo da Ásia”. Assim começa o mais recente livro de Carlos Gaspar “Regresso à Europa – A Posição Internacional da Democracia Portuguesa”, que acaba de ser publicado pelo Instituto de Defesa Nacional.

Nele, este investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa, percorre o período que vai dos últimos anos do anterior regime à consolidação da democracia, analisando o reposicionamento internacional de Portugal e a forma como ele se foi enquadrando na dinâmica de competição entre os Estados Unidos e a União Soviética.

O processo de descolonização ocupa naturalmente um lugar central nesta obra, de que hoje publicamos uma passagem, precisamente aquele que se centra naquele curto período que vai do 11 de Março ao 25 de Novembro de 1975, período durante o qual também se determina o futuro de Angola, a ex-colónia que ainda hoje desperta mais debates, e paixões, em Portugal. Eis essa passagem.

A última fase da transição post-autoritária é dominada por uma escalada paralela na crise revolucionária em Portugal, que culmina com o contragolpe de 25 de Novembro de 1975, e nas crises de descolonização em Angola e em Timor-Leste, que levam à sua internacionalização, com a intervenção das potências externas, incluindo a União Soviética e os Estados Unidos.

Na sequência do 11 de Março, tanto o PS, os partidos democráticos e a Igreja Católica, como os Estados Unidos, os aliados europeus e a República Popular da China, temem a instalação de um regime pretoriano esquerdista em Portugal, que possa pôr em causa a sua permanência na NATO, comprometer a transição post-franquista na Espanha e provocar uma guerra civil no extremo ocidental da Europa. Nas margens da crise portuguesa, o PCI, o PCE e o PCF temem que a estratégia de tomada do poder do PCP em aliança com o MFA contra os partidos democráticos possa pôr em causa a credibilidade da sua vinculação às regras da democracia pluralista e excluir os “eurocomunistas” dos círculos do poder na Europa Ocidental. Pela sua parte, tanto o PCP como os partidos da CONCP e os seus aliados do campo socialista temem que a viragem à esquerda, na transição revolucionária, não dure e possa pôr em causa quer a instalação de um regime neutralista em Portug al quer a transferência de poder para o MPLA em Angola, que é a chave da descolonização, para a linha soviética.

As elites militares portuguesas, de Soares Carneiro a Melo Antunes, consideram o MPLA como o seu parceiro eletivo na descolonização angolana. Ao contrário da FNLA e da UNITA, o MPLA não é uma força tribal e racista nem está dependente de nenhum dos Estados vizinhos de Angola, e os seus principais dirigentes formaram-se em Portugal, onde pertenceram à oposição. Em Lisboa, as autoridades adiam as conversações com os partidos angolanos até Neto conseguir consolidar a sua posição como Presidente do MPLA. Em Luanda, a CCP do MFA de Angola e o Almirante Rosa Coutinho, Presidente da Junta Governativa, neutralizam as forças separatistas brancas para consolidar a posição dominante do MPLA na capital; instalam as forças do MPLA ao lado das forças portuguesas no enclave de Cabinda, ameaçado pelos separatistas da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC); e transferem para o MPLA as forças katanguesas integradas no dispositivo militar português.