Conversar aqui no Observador sobre informação era uma ideia já com algum tempo — cheguei a falar nela ao Miguel Pinheiro antes do verão — mas o outono revelou-se afinal mais convidativo ao exercício. Tratava-se de ouvir quem hoje dirige a informação de três estações televisivas, tentando perceber como se abre todos os dias uma cada vez mais imprescindível janela para o mundo, e basta pensar apenas na guerra da Ucrânia para dar um eloquentíssimo exemplo dessa imprescindibilidade.

Tratava-se se sobretudo de pôr lado a lado ou em confronto — eles que decidissem — três “maestros” da informação que lidam com ela há anos, fizeram de tudo ou quase tudo no jornalismo e dirigem hoje esse polifónico, apaixonante e sempre propiciador de controvérsia universo das notícias: sentados à minha frente no estúdio do Observador, foi muito interessante seguir António José Teixeira da RTP, Nuno Santos da TVI e Ricardo Costa da SIC. Acompanhando o voo dos seus respectivos raciocínios, observando como pensam, registando onde se aproximam, desviam ou confluem, como vivem enfim no quotidiano o pão nosso de cada dia da informação. Concordaram mais do se imaginaria em quase tudo; eu, discordei deles mais do que teria antecipado. A ver, ler e ouvir absolutamente.

[Veja aqui a entrevista em vídeo]

