Como Medina se apresentou à Europa para ser herdeiro de Centeno

Uma espécie de aula de apresentação. Com menos de uma semana a vestir o fato de ministro das Finanças, Fernando Medina viajou até Luxemburgo para se reunir com os homólogos europeus, levando na bagagem uma missão bem definida à partida: apresentar-se como o novo protetor do rigor financeiro português, agarrar o legado de Mário Centeno e das suas “contas certas” e até dar a garantia de que Portugal não está preocupado com o regresso das metas orçamentais europeias – porque conta nem sequer se aproximar delas.

Segundo fontes que acompanharam a reunião do Eurogrupo – a primeira tarefa de Medina à chegada ao Luxemburgo, na segunda-feira, seguida de um encontro do Ecofin, na terça – foi essa a mensagem principal que o ministro se preocupou em passar aos colegas: Portugal não se desviará um milímetro da linha seguida nos últimos anos.

Primeiro, falou diante da “turma” de responsáveis pelas finanças europeias, em jeito de aula de apresentação: Medina apresentou-se com umas palavras breves para contar o seu currículo, frisar a experiência na Câmara Municipal de Lisboa e como secretário de Estado em dois Governos, e explicar as expectativas com que chega ao cargo.

Depois, a parte essencial: como dizia à chegada, aos jornalistas, Medina vinha preparado para deixar uma “mensagem de confiança” na “continuidade da política financeira do Estado português, tão bem desenvolvida ao longo dos últimos anos”, sempre com “a consolidação das contas públicas” — que tantas críticas dos parceiros da esquerda valeu ao Governo nos últimos anos — como prioridade.

Mesmo com uma guerra a rebentar na Ucrânia – e a provocar ondas de choque, sobretudo no aumento da inflação, dos preços dos combustíveis e de bens alimentares no resto da Europa e do mundo — a tripla de palavras-chave que a comitiva portuguesa estava interessada em passar ficava estabelecida: confiança, estabilidade, continuidade. Assim, Medina quis passar a ideia de que Portugal vai continuar a gerir com mão de ferro as contas públicas.

Guerra não muda nada: Portugal vai continuar a cumprir

Quando os jornalistas questionaram o recém-ministro sobre a hipótese de prolongar a suspensão das metas orçamentais europeias atendendo ao contexto de guerra e os impactos que já está a ter, Medina respondeu a duas velocidades: primeiro, lembrou que era “avisado” que se mantivesse um “entendimento flexível” sobre a questão; em segundo lugar, e mais importante, a garantia de que “Portugal cumpriu e vai continuar a cumprir” com as regras orçamentais.

De resto, Medina recordou que, mesmo com pandemia, Portugal conseguiu ter um défice inferior a 3% já em 2021. Do lado português, o entendimento é que, mesmo com a conjuntura internacional a agravar-se – e com o Banco de Portugal a fazer previsões mais pessimistas do que o Governo fazia no seu Programa de Estabilidade quanto às taxas de juro e o preço do barril de petróleo – as metas serão cumpríveis.

Ou seja, a suspensão das regras orçamentais, acredita a nova equipa das Finanças, será relativamente indiferente para o país. Por outro lado, manter a imagem de rigor que Portugal conquistou, depois dos anos da crise financeira e do resgate da troika, com Centeno e o sucessor João Leão, é mesmo a primeira prioridade.