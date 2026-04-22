Corina Machado: "Não encontrei um único venezuelano ofendido" com a entrega do Nobel a Trump

“Pretendo regressar o mais brevemente possível” à Venezuela

Quando pensa voltar à Venezuela?

Ainda não terminámos o nosso caminho. Estamos a progredir e a fazer a nossa parte. Pretendo regressar o mais brevemente possível para continuar a apoiar os venezuelanos que lutam dentro da Venezuela, agora com o apoio deles.

Quando Delcy Rodríguez assumiu o poder, Trump disse que a María Corina Machado não tinha o apoio popular e a confiança necessários para se manter no poder. Mas diz que tinha um mandato. Não ficou triste ao perceber que alguém que está a fazer o que a senhora diz ser o melhor para os venezuelanos não lhe confiou o poder — e, em vez disso, o entregou a Delcy Rodríguez, que, pelo contrário, só permite que os americanos lucrem com o seu petróleo?

Veja bem, o governo dos Estados Unidos delineou um plano de três fases. E a primeira fase envolve desmantelar a estrutura repressiva, corrupta e criminosa que o próprio regime criou, e da qual Delcy Rodríguez obviamente faz parte — todos sabem disso. Parte do trabalho sujo de desmantelar essa estrutura criminosa envolve as instruções que ela recebeu. E foram feitos progressos nesse sentido. Agora vem a segunda e a terceira fases, que o próprio secretário de Estado norte-americano afirmou não serem sequenciais, mas podem sobrepor-se. A terceira fase é, precisamente, uma transição para a democracia, com eleições limpas e livres. Porque o próprio Marco Rubio afirmou que não haverá grandes investimentos na Venezuela enquanto o país permanecer em último lugar no mundo em termos de Estado de Direito.

Já houve melhorias?

A 2 de janeiro, não imaginávamos que estaríamos aqui hoje. A maioria, provavelmente, teria respondido que não estaríamos. Hoje, vemos centenas e centenas de manifestações de solidariedade venezuelana nas ruas. Trabalhadores, sindicalistas, jornalistas e estudantes estão a sair às ruas. Insisto: este é um movimento que cresceu e é imparável. E acredito que é a pressão dos cidadãos que desejam a certeza de um calendário eleitoral que, em última análise, acelerará esse processo. Foi isso que me disseram, e também foi dito publicamente, e acredito que essa seja a posição do governo dos Estados Unidos, das instituições dos Estados Unidos e do povo dos Estados Unidos. Sei o que a Venezuela está a passar. Quando há um nível de pobreza de 86% no país, quando as crianças vão à escola apenas dois dias por semana porque os professores ganham um dólar por dia, é claro que cada dia que passa é muito tempo, mas estamos a sofrer com isso há 27 anos. E tivemos muitos momentos em que sentimos que estávamos muito perto. Agora sabemos que é diferente e que isto tem de ser feito da forma correta.