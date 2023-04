Em dia de festa houve de tudo, até aqueles militantes bicudos mais difíceis de rever, caso de Joaquim Morão, que está no centro de uma investigação sobre corrupção na Câmara de Lisboa na altura em que estava sob o poder socialista — e que esteve a falar longamente, a um canto da sala do Pavilhão Carlos Lopes, com o então vereador do urbanismo Manuel Salgado. E até uma pequena revisão da história, em espírito de ajuste de contas com outro caso bicudo do partido, mas esse um ex-líder — mais um dos ausentes. António Costa aproveitou a celebração dos 50 anos do partido para tirar do peito de José Sócrates a medalha da primeira maioria absoluta conquistada pelo partido.

Entregou-a a Eduardo Ferro Rodrigues que, a par de Vítor Constâncio, foi um dos dois únicos ex-líderes (dos cinco que que estão vivos) que estiveram neste jantar. A ausência de Sócrates já era conhecida, não foi sequer convidado para o encontro, a de António Guterres, atual secretário-geral da ONU, era previsível, já a de António José Seguro era uma incógnita. Mas a má relação com Costa (que tomou a sua liderança em 2014) acabou por falar mais alto. Ainda assim, foi referido — de passagem — por Costa que saudou “todos os antigos líderes, desde Mário Soares a António José Seguro”.

