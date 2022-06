Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre o último debate de política geral com o primeiro-ministro no Parlamento e o desta quarta-feira passaram-se oito meses e também uma maioria absoluta do PS. António Costa voltou reforçado? Nem por isso. Mais crispado no que era hábito, o primeiro-ministro teve tensões com várias bancadas (do Chega ao Bloco de Esquerda), impancientou-se, contestou regras, exasperou com o modelo do debate (que saiu da extinção dos quinzenais que ele mesmo arquitetou com Rui Rio), atacou oposição e antigos parceiros. E foi respondendo a três meses de governação — que, na verdade, já são duas legislaturas e mais uns pózinhos — plenos de polémicas e crises que a oposição recuperou, uma a uma.

A crise de pessoal médico nas urgências do SNS, os refugiados ucranianos em Setúbal, o novo aeroporto, a pressão económica sobre o país com a guerra na Ucrânia e também a adesão do país à União Europeia, na preparação do Conselho Europeu do final desta semana, tudo motivou críticas da direita à esquerda do plenário, com os socialistas a ficarem, invariavelmente, sozinhos na defesa da honra.

